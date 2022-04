Auto in fiamme, donna incinta e compagno bloccati in casa e intossicati dal fumo

CATANZARO – Il tasso di positività scende al 20,14%. Oggi i nuovi positivi sono +1.873 a fronte di 9.301 tamponi eseguiti (ieri erano +1.858). I dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi vedono i nuovi casi distribuiti con il maggior numero nel territorio della provincia di Cosenza che registra in un solo giorno +576 contagi. Segue il territorio reggino con +548 positivi, Catanzaro con +427, la provincia di Crotone registra +212 nuovi contagi e quella di Vibo Valentia +96. Sono +14 infine i casi che rientrano nella categoria ‘altra regione o estero’.

Sono cinque le persone decedute a causa delle complicanze dovute al Covid 19 nelle ultime 24 ore, 3 delle quali nel territorio cosentino e poi una vittima rispettivamente a Catanzaro e Crotone. La provincia cosentina è il territorio calabrese che conta il maggior numero di vittime da inizio pandemia, 1.029.

In lieve calo i ricoveri nei reparti ordinari dove il dato registra una diminuzione di due unità per un totale di 315 pazienti in area medica. Aumentano di due invece, i pazienti nelle terapie intensive che sono in tutto 15. Nella giornata odierna si conta anche un numero molto alto di soggetti guariti +2.320.

Nel bollettino di oggi infine, l’ASP di Cosenza comunica 590 nuovi soggetti positivi di cui 14 fuori regione. Inoltre specifica che “oggi si registrano 591 nuovi casi. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 590 unità e non di 591 in quanto 1 paziente è stato trasferito dall’ AOCS al PO di Crotone”.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 7.261 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.166 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 38.982 (38.713 guariti, 269 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 41.512 (100 in reparto, 5 in terapia intensiva, 41.407 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 40.927 (39.898 guariti, 1029 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 4.510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.498 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 29.193 (28.981 guariti, 212 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 13.123 (98 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13.024 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 115.744 (11.5011 guariti, 733 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 18.087 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.070 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 18.514 (18.350 guariti, 164 deceduti).