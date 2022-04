Quarta dose: per ora è un flop. In Calabria, in una settimana, poco meno di 100 dosi

COSENZA – Mentre si discute se ampliare, a tutte le fasce di età, la somministrazione della quarta dose in autunno, i numeri sul booster della terza dose, aperta già agli over 80, persone nella fascia 60-79 anni con patologie concomitanti ai soggetti fragili e alle RSA sono tutt’altro che incoraggianti, anzi per ora è un vero e proprio flop. Il report settimanale della Fondazione Gimbe che effettua il monitoraggio sull’andamento della pandemia fa emergere un dato è preoccupante soprattutto nelle regioni meridionali. Se nella Regione Campania su 300mila in lista non si sono superate le duecento persone, in Puglia sono stati 618 gli immunodepressi e gli over 80 a presentarsi nei centri. In Sicilia, invece, si sono fermati a 569. Va ancora peggio in Calabria dove negli ultimi sette giorni (i dati sono aggiornati a ieri) sono state effettuate poco meno di un centinaio di quarte dosi: per l’esattezza 92. Nella giornata di ieri di quarte dosi ne sono state somministrate appena 32, mentre mercoledì erano state 12. Numeri estremamente bassi che difficilmente potranno aumentare. Negli ultimi 30 giorni in Calabria si sono registrate un totale di appena 281 quarte dosi.

“Dopo un mese e mezzo dal via libera per i pazienti più fragili – sottolinea il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta – le esigue coperture e le rilevanti differenze regionali documentano un vero e proprio flop, alimentato dal senso di diffidenza per un ulteriore richiamo”. “Ecco perché la somministrazione di un ulteriore richiamo alla platea recentemente allargata ad over 80, ospiti delle Rsa e persone nella fascia 60-79 anni con patologie concomitanti non può essere affidata esclusivamente all’adesione volontaria, ma richiede strategie di chiamata attiva, di fatto mai attuate in maniera sistematica”, conclude il presidente Cartabellotta.