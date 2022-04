Bronzi, Varì: “partire da qui per valorizzare il patrimonio culturale calabrese”

COSENZA – Si allenta la morsa del covid in Calabria, con i contagi in ulteriore flessione, mentre continua ad alleggerirsi la pressione negli ospedali e dove oggi si registra una netta diminuzione dei ricoveri in area medica, mentre invece è in controtendenza il dato nelle terapie intensive dove co due nuovi ingressi come ieri. In lieve calo il numero dei temponi processati nelle ultime 24 ore. Tra molecolari e antigenici, infatti, sono stati eseguiti +7.669 test (ieri reno stati +9.301) con il tasso di positività che torna a scendere sotto il 20% e si attesta al 19,48%. Scende, anche se di poco, il numero delle vittime con 4 decessi.

Oggi il bollettino del dipartimento salute della Regione fa segnare +1.494 nuovi positivi (ieri erano stati 1.873). I contagi di oggi sono così suddivisi : Cosenza +491 contagi, Catanzaro +416, Crotone +3, Vibo Valentia +128, Reggio Calabria +448, Altra Regione o Stati esteri +8. L’ASP di Cosenza comunica in totale 499 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. Con i nuovi casi di oggi, in Calabria si raggiungono i 332.807 casi totali da inizio pandemia. Scende il numero di persone attualmente positive: sono in totale 83.260 con una diminuzione di 879 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 247.121 con un aumento di 2.369 persone nelle ultime 24 ore. Sono 4 le vittime nelle ultime 24 ore: una rispettivamente a Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.426. Diminuisce ancora il numero di posti letto occupati nelle aree mediche (nessun nuovo ingresso e ben 21 dimissioni) mentre anche oggi sale di due unità nelle terapie intensive. Sono complessivamente 311 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 294 si trovano nei reparti di malattie infettive (-21) e 17 in terapia intensiva (+2). Infine sono 82.949 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 860 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 7.106 (82 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.016 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.980 (39.709 guariti, 271 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 41.994 (91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 41.897 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.936 (39.906 guariti, 1030 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 3.683 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.673 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.235 (30.021 guariti, 214 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.713 (94 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.616 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 118.150 (117.416 guariti, 734 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.185 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.168 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.544 (18.380 guariti, 164 deceduti)