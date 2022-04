Bando per i pescatori calabresi. Obiettivo «migliorare la qualità del lavoro e del pescato»

CATANZARO – Migliorare le condizioni igieniche, di sicurezza e di lavoro dei pescatori calabresi, nonché la qualità e la salubrità dei prodotti ittici. È questo l’obiettivo del bando Feamp in relazione alla misura 1.32 “Salute e sicurezza”, della quale è disponibile – sul portale istituzionale www.regione.calabria.it – la graduatoria definitiva valida per l’annualità 2020. Dai lavori di istruttoria dell’apposita commissione di valutazione istituita dal Dipartimento Agricoltura, è emerso come siano sei i progetti ammissibili ed immediatamente finanziabili, per un contributo totale concesso pari a 151.577,02 euro. Altri ventotto progetti, per un importo complessivo di 291.896,04 euro, hanno superato il vaglio di ammissibilità ma non sono stati al momento finanziati: per essi si conta di riuscire comunque a garantire l’adeguata copertura, attraverso il reperimento delle somme necessarie.

«Abbiamo già richiesto al Mipaaf di poter trasferire su questa importante misura ulteriori risorse – spiega l’Assessore regionale alle Politiche Agroalimentari, Gianluca Gallo – in modo da garantire al più presto lo scorrimento della graduatoria e poter finanziare tutti i 34 progetti ritenuti ammissibili». Aggiunge Gallo: «Questo intervento del Feamp è fondamentale per migliorare la qualità e la salubrità del pescato calabrese e, di conseguenza, la competitività delle imprese ittiche, favorendo investimenti finalizzati a modernizzare la flotta da pesca e a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori, sia dal punto di vista della sicurezza, sia sotto il profilo della tutela della salute e dell’igiene a bordo, in piena aderenza alle norme ancor più restrittive imposte a causa della pandemia da Covid-19».