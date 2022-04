Processo “Alibante”, l’ex sindaco di Falerna tra gli imputati

CATANZARO – “La Calabria oggi ospita un importante appuntamento: siamo orgogliosi di avere qui i presidenti delle Commissioni che si occupano del rapporto tra le Regioni e l’Ue. E devo dire che dobbiamo essere orgogliosi anche del fatto che per la prima volta la Calabria è tra le prime Regioni, probabilmente la prima in Italia, ad avere già inviato il suo documento di programmazione alla Commissione Ue“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti a margine della riunione del Coordinamento dei Presidenti delle Commissioni per le Politiche Europee delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome che si è svolta alla cittadella regionale di Catanzaro. “Era un impegno che io assieme al dirigente generale del Dipartimento – ha aggiunto Occhiuto – avevo assunto con i responsabili delle competenti direzioni generali della Commissione il 20 di novembre. é un impegno che abbiamo rispettato. Anche in questo caso detto, fatto”.

La riunione, a cui erano presenti anche il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale calabrese, Antonio Montuoro, è stata aperta dal presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e delegato per il coordinamento per le Politiche europee della Conferenza delle Assemblee legislative regionali, Piero Mauro Zanin che ha sottolineato l’importanza della sfida del Pnrr e la situazione di crisi iniziata con la pandemia e aggravatasi ulteriormente con la guerra in Ucraina. “Oggi è una giornata importantissima per la Calabria – ha detto Montuoro – perchè per la prima volta in assoluto si riunisce qui il coordinamento di tutti i presidenti delle Commissioni per le politiche Ue del Consigli regionali. E’ un’occasione importante sia per fare il punto su quella che è la nuova programmazione europea sia sul Pnrr e per avviare una collaborazione e delle sinergie con le altre Regioni con il’obiettivo di essere incisivi per quella che rappresenta un’opportunità che non dobbiamo fallire tenuto conto delle ingenti risorse messe a disposizione sia per il nuovo Por che per il Pnrr”.

“Oggi risorse triplicate, dobbiamo sfruttarle”

“Il documento di programmazione, credo accada per la prima volta, è stato sottoposto al Consiglio regionale e alle Commissioni competenti anche in ragione delle sollecitazioni che ho avuto dal presidente della Commissione Politiche Europee del Consiglio regionale Antonio Montuoro, prima che alla Giunta regionale. In molte Regioni il programma operativo non viene nemmeno valutato e licenziato dai consiglieri; in Calabria sì, quindi è un gesto di grande attenzione nei confronti dell’Assemblea”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti a Catanzaro. “Rispetto all’entità del Programma – ha aggiunto Occhiuto – noi avremo più risorse di quelle che abbiamo avuto in passato. Su molte di queste risorse c’è una profonda preoccupazione da parte della Commissione europea, che ho avuto modo di riscontrare quando sono stato a Bruxelles. Ad esempio, sul Fondo sociale europeo, abbiamo speso davvero molto poco negli anni passati. Oggi ci sono risorse raddoppiate, in alcuni casi triplicate. A Bruxelles ho respirato un po’ di preoccupazione in ordine alla possibilità che a Calabria, che è la regione tra le più povere d’Europa e la più povera d’Italia, che non riesca a spendere queste risorse”. Occhiuto ha detto ancora che “abbiamo assunto degli impegni, vediamo di onorarli. Per l’intanto, abbiamo onorato il primo impegno inviando, nei tempi stabiliti e concordati con la Commissione europea, il programma operativo europeo; farlo prima serve anche a dimostrare affidabilità. Fare quello che si promette serve a dimostrare che questa volta la Calabria vuole essere affidabile nei confronti dell’Europa, che ha investito risorse per la nostra regione che, però, nel corso degli anni, non hanno prodotto la convergenza, così come si chiama tecnicamente, che avrebbero dovuto produrre”.