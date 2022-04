Domani 51 Comuni passano al digitale terreste di ultima generazione

CATANZARO – La sede della Regione Calabria, ospita per la prima volta, una riunione del Coordinamento dei Presidenti delle Commissioni per le Politiche Europee delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome: “Un’importante occasione per discutere degli aggiornamenti in merito alle iniziative già effettuate e a quelle programmate dal Coordinamento sul futuro dell’Europa, e per un confronto sulle attività dei Consigli regionali in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla nuova programmazione europea”.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Montuoro, apriranno i lavori e porteranno i loro saluti istituzionali. All’incontro prenderanno parte, in presenza, il vice presidente della Regione Siciliana e coordinatore della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, Gaetano Armao, il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e delegato per il coordinamento per le Politiche europee della Conferenza delle Assemblee legislative regionali, Piero Mauro Zanin, il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio Gallera, il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Toscana, Francesco Gazzetti, il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Alessia Ambrosi, i dirigenti Affari istituzionali ed europei, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Costanza Gaeta. Altri Presidenti e relatori, tra i quali il senatore e componente della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, Gianmarco Corbetta, parteciperanno in video conferenza.