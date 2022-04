Il pilota cosentino Simone Iaquinta nuovamente al Mondiale Porsche

COSENZA – Il due volte campione italiano Porsche Simone Iaquinta è pronto per una nuova avventura nel campionato iridato della casa di Stoccarda. I motori sono già in caldo in quanto il 22 aprile si accenderà il semaforo verde del Porsche Mobil 1 Supercup, il campionato mondiale che quest’anno partirà dal circuito interno di Imola. Otto round ad altissimo tasso di adrenalina, che vedranno Iaquinta gareggiare per il secondo anno consecutivo nella competizione al volante della Carrera 911 GT3 della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina.

“Sono entusiasta e trepidante per l’inizio di questa nuova stagione – ha dichiarato il pilota calabrese – e, pur restando con i piedi ben piantati in terra, credo che possiamo giocare le nostre carte per fare bene. L’obiettivo è quello di tenere alti i colori italiani e del team. Sono felice che siano previste due gare nel nostro Paese: sarà un responsabilità ma anche un’emozione in più. Ci tengo a ringraziare il team e i partner che hanno deciso di scommettere su questo progetto, è molto importante sentire la vicinanza di tutti”. Iaquinta guiderà una vettura nera con inserti color oro. Dopo il debutto del 22-24 aprile a Imola, il mondiale Porsche proseguirà il 27-29 maggio a Montecarlo (Monaco), l’1-3 luglio a Silverstone (Gran Bretagna), l’8-10 luglio a Spielberg (Austria), il 22-24 giugno a Le Castellet (Francia), il 26-28 agosto a Spa (Belgio), il 2-4 settembre a Zandvoort (Olanda) e per concludere il 9-11 settembre a Monza.