Contagi stabili in Calabria (+2.326), giù i ricoveri. Gimbe “in 7 giorni -11,6% di casi”

COSENZA – Praticamente invariati nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da coronavirus in tutta Calabria, dove oggi si contano +2.326 casi (ieri erano stati +2.342) la maggior parte dei quali registrati nella provincia di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Dato praticamente sovrapponibile anche quello dei tamponi processati. Tra molecolari e antigenici, infatti, sono stati eseguiti +11.408 test (ieri reno stati 11.611 test)con il tasso di positività che resta stabile al 20,39%. Prosegue il calo dei ricoveri, in diminuzione sia in area medica che nelle terapie intensive. Invariato anche il numero dei decessi con 8 vittime nelle ultime 24 ore, stesso dato di ieri. La provincia di Cosenza raggiunge i mille morti per covid da inizio pandemia.

Gimbe in Calabria -11,6% di contagi in una settimana

La curva pandemica nella nostra regione, dopo il picco di marzo ha iniziato la sua discesa. A confermalo anche il nuovo report della fondazione Gimbe. Nella settimana 30 marzo-5 aprile, in Calabria, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (4222) ma si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-11,6%) rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana sono così suddivisi per provincia: Reggio di Calabria 1.104 (-18,4% rispetto alla settimana precedente) Vibo Valentia 1.083 (+1,8%); Crotone 1.040 (-23%); Catanzaro 935 (+15,1%); Cosenza 792 (-14,2%).

Scendono i casi attivi, oltre 2mila guariti

I contagi di oggi sono così suddivisi : Cosenza +749 contagi, Catanzaro +566, Crotone +206, Vibo Valentia +202, Reggio Calabria +593, Altra Regione o Stati esteri +10. L’ASP di Cosenza ha comunicato un totale di 952 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione. Con i nuovi positivi di oggi, in Calabria si raggiungono i 313.551 casi totali da inizio pandemia. Dopo oltre due settimane torna a scendere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 80.006 con una diminuzione di 210 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 231.189 con un aumento di 2.528 persone nelle ultime 24 ore. Sono 8 le vittime nelle ultime 24 ore: 4 a Catanzaro e una rispettivamente a Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.356. Diminuisce ancora il numero di posti letto occupati nelle aree mediche (un solo ingresso e sei dimissioni) e nelle terapie intensive. Sono complessivamente 361 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 343 si trovano nei reparti di malattie infettive (-4) e 18 in terapia intensiva (-3). Infine sono 79.645 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 203 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 7.239 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 7.148 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.979 (34.720 guariti, 259 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 37.718 (118 in reparto, 4 in terapia intensiva, 37.596 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.641 (38.641 guariti, 1000 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 4.899 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.882 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.402 (27.194 guariti, 208 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.070 (109 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.958 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112.296 (11.1581 guariti, 715 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.520 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.502 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.572 (17.410 guariti, 162 deceduti)