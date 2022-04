Denunciate 3 persone e sequestrato un cantiere per abuso edile

COSENZA – Sono tornate le piogge su buona parte della Calabria dove a creare disagi nelle ultime ore, però, è soprattutto il vento con raffiche che hanno raggiunto picchi intorno ai 100 Km/h creando non pochi disagi, in particolare nel catanzarese dove a causa delle forti raffiche sono caduti alcuni alberi sulle auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Sono le stazioni di Gimigliano (100,08 Km/h), in provincia di Catanzaro, e Motta San Giovanni (100,44 Km/h), in provincia di Reggio Calabria, ad aver registrato i maggiori valori di vento. Alle 12 di oggi, nella rete di anemometri del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, diretto da Eugenio Filice. Forti raffiche anche a Sellia Marina (92,8 Km/h), Altilia (77,4 Km/h), Mormanno (74,88 Km/h) e Chiaravalle (72 Km/h). Il Centro Funzionale Multirischi, attivo h24, ha emesso il consueto messaggio di allertamento unificato riportando le “Condizioni Meteorologiche avverse” per venti “da forti a burrasca dai quadranti occidentali con mareggiate lungo le coste esposte”.

Dopo questo veloce passaggio perturbato domani le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente in attesa di breve peggioramento previsto per domenica quando anche le temperature subiranno un nuovo calo. La prossima settimana, invece, potrebbe essere quella del cambio di stagione definitivo: le massime toccheranno diffusamente i 20-25 gradi e si toccheranno anche i 30 in alcune aree del Sud.