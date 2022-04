Perseguita e rapina l’ex moglie: arrestato 65enne

CROTONE – I carabinieri di Cirò Marina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori, rapina ed evasione, emessa nei confronti di 65 anni, con precedenti di polizia, il quale si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari in quanto arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie durante la loro precedente convivenza.

L’uomo, quando vedeva passare per strada la ex coniuge a piedi o in macchina, inveiva nei suoi confronti, minacciandola di morte e rivendicando la proprietà del veicolo, invece intestato alla donna. Rilevanti sono stati, tuttavia, per l’emissione del nuovo provvedimento, i comportamenti tenuti da R R. il 20 marzo scorso, quando avrebbe minacciato la vittima alla presenza dei due figli minori, e il 1° aprile scorso, quando, nonostante fosse già ristretto agli arresti domiciliari, alla vista della donna, sarebbe uscito dalla sua abitazione, le avrebbe sferrato un pugno al petto e si sarebbe impadronito delle chiavi del veicolo oggetto delle rivendicazioni. Al termine degli accertamenti di rito,è stato condotto nella Casa Circondariale di Catanzaro.