Incidente sulla A2, autocisterna si schianta contro le barriere. Ferito l’autista

PIZZO CALABRO (VV) – È stato trasportato in ospedale, fortunatamente solo con lievi ferite, l’autista di un‘autocisterna per il carburante (senza carico) che nel pomeriggio di oggi è finita contro il guardrail lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 328, in direzione Reggio Calabria, non distante dallo svincolo per Pizzo Calabro. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, dopo essere sbandato è finito contro il guardrail di delimitazione della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo il conducente che, a seguito dell’impatto contro le barriere, era rimasto bloccato all’interno del mezzo. Lo stesso, che ha riportatp lievi ferite, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivamente trasportato in ospedale. Nei pressi dell’incidente era sopraggiunto anche elisoccorso il cui intervento non è stato necessario. I vigili del fuoco si sono occupati poi di mettere in sicurezza l’automezzo ed il sito. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Disagi per la viabilità con transito su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.