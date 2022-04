Medici e infermieri ucraini: sono 15 le richieste per lavorare in Calabria

COSENZA – Restano sostanzialmente stabili i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, dove oggi si contano +1.997 casi (ieri erano stati 1.692), ma a fronte di un circa 1.500 tamponi processati in meno nelle ultime 24 ore. un calo fisiologico dovuto come sempre alla domenica. Tra molecolari e antigenici, infatti, sono stati eseguiti +7.973 test (ieri reno stati 9.426). Questo porta ad una nuova risalita del tasso di positività che si attesta al 25,05%. A spiccare oggi è il netto aumento dei ricoveri in area medica, mentre resta invariato il dato nelle unità di terapia intensiva. Scende, invece, il numero delle vittime con sei decessi nelle ultime 24 ore.

I contagi di oggi sono così suddivisi : Cosenza +514 contagi, Catanzaro +175, Crotone +551, Vibo Valentia +371, Reggio Calabria +384, Altra Regione o Stati esteri +2. Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 305.242 casi totali da inizio pandemia. Continua a salire il numero di persone attualmente positive: sono in totale 78.668 con un aumento di +802 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 224.240 con un aumento di 1.189 persone nelle ultime 24 ore. Come detto, rispetto a ieri, scende il numero delle vittime: sono 6 nelle ultime 24 ore: 4 a Cosenza e una rispettivamente a Catanzaro e Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.334. Netto incremento del numero dei posti letto occupati nelle aree mediche (sedici nuovi ingressi e nessuna dimissione). Invariato il numero nelle terapie intensive. Sono complessivamente 384 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 364 si trovano nei reparti di malattie infettive (+16) e 20 in terapia intensiva (+0). Infine sono 78.284 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 786 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 7.104 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.005 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.285 (33.030 guariti, 255 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 35.863 (123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.738 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.109 (38.113 guariti, 996 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 5.238 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.328 (26.124 guariti, 204 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.839 (115 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.720 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108.914 (108.207 guariti, 707 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.078 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.062 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.295 (17.135 guariti, 160 deceduti)