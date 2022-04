Usura, sequestrati 255mila euro ad un ex dipendente ASP

CAPOVATICANO – Considerata dai sub il loro “paradiso” per la spettacolarità dei fondali e l’abbondante fauna marina, è amatissima anche dai turisti per l’acqua trasparente la sabbia bianca, le rocce e la natura rigogliosa.

Spesso sogniamo di viaggiare verso luoghi sperduti, spiagge paradisiache e selvagge, con mare e fondali marini di rara bellezza. Spiagge che cerchiamo lontano dall’Italia, magari dall’altra parte del mondo, nella errata convinzione che estero sia sinonimo di unico, introvabile. Nulla di più sbagliato! Ne è la prova il piccolo angolo di paradiso di Capovaticano Resort Thalasso Spa, la prima wellness destination sulla costa tirrenica in Calabria. Un vero e proprio gioiello incastonato sul mare Mediterraneo, dal design moderno e minimale. Si erge tra la verdeggiante macchia mediterranea e le acque cristalline in maniera armonica con l’ambiente circostante, su una lunga spiaggia da vivere e da scoprire. L’isola di Stromboli si trova esattamente di fronte al promontorio di Capo Vaticano e alla spiaggia del Capovaticano Resort Thalasso Spa.

Le leggende che si tramandano nel tempo raccontano che gli stessi Dei si tuffavano in queste acque limpide per recuperare le loro energie ed inebriare la mente e lo spirito. Tutti i miti attorno al luogo dove sorge Capovaticano Resort sono accomunati dalla capacità di questo posto magico di aprire la mente, far “vedere il futuro” (da cui il nome vaticinium), entrare in contatto con la propria spiritualità, il divino e la natura. Come i naviganti di un tempo, gli ospiti ancora oggi possono iniziare questo viaggio ed entrare in una dimensione ultraterrena, praticando la meditazione, attraverso pratiche di rilassamento del corpo e della mente, liberare la propria creatività attraverso percorsi, ritiri esperienziali e laboratori artistici.

Il lussuoso Capovaticano Resort Thalasso Spa, tutto made in Calabria, riaprirà la stagione il 15 aprile 2022 combinando armonicamente i pilastri del vivere bene: alimentazione, movimento e sonno. Immancabile l’appuntamento con la Santa Pasqua e la Pasquetta organizzata ad hoc per gli ospiti del Resort ma anche per gli esterni, che dopo previa prenotazione, potranno deliziare i loro palati con menù prelibati e cucinati rigorosamente con materie prime del territorio (l’80% di prodotti impiegati nella cucina è calabrese). I piatti in carta saranno rielaborati con estro e modernità dagli chef del resort.

Per la Pasqua 2022 sarà previsto un pranzo tipico della tradizione calabrese con una cerimonia di rottura di un uovo di pasqua gigante al momento del dessert dove i protagonisti saranno i bambini presenti. Per gli ospiti che pernottano il costo è di 85 euro a persona con selezione di vino del sommelier. Mentre per i bambini fino a 11 anni il costo è di 42,50 euro. Per gli ospiti che non pernottano avranno comunque la possibilità di assaporare le delizie del Capovaticano Resort Thalasso Spa, per 100 euro a persona con selezione di vino del sommelier e i bambini fino a 11 anni pagheranno 50 euro.

Imperdibile poi il giorno seguente, 18 aprile, l’evento di Pasquetta “A’ Scialatea”, rivisitazione chic della classica scampagnata fatta il lunedì dell’Angelo. “A’ Scialatea” era la tradizionale gita fuori porta del giorno di Pasquetta in Calabria dove ogni famiglia si incontrava con gli amici per fare un picnic, e ognuno portava il suo cesto e organizzava una griglia. Una giornata all’insegna della convivialità e della socializzazione tra gli ospiti con grande grigliata di carne rossa e bianca (maiale, vitello e agnello) a pochi passi dal mare e gran buffet servito dei classici piatti da scampagnata:

Salumi e formaggi (A suppressatta, u cipicoiu, u formaggiu pecurinu, a ricotta salata- nduja)

I verduri chini (Verdure ripiene)

U Vrascioluni (Polpettone ripieno)

U frittatuni i patiti e cipuja ( Frittata di patate e cipolla)

A parmigiana

A nsalata i pisci all’ojjiu (insalatona di pomodori cipolla e tonno sott’olio)

U riso chinu (riso-ragù-salame-prosciutto cotto-ricotta salata-pecorino- uova sode-scamorza)

A milingiana mpanata (Melanzane impanate)

I sutt’ojiu (I sottoli)

L’evento di Pasquetta è aperto anche agli esterni che non soggiornano in hotel e include:

Welcome cocktail

Accesso al beach club con lettino e ombrellone

Percorso benessere presso la Thalasso Spa

Massaggio express da 15′ collo o mani

Chic nic con grigliata

Caccia alle uova

Per gli ospiti che pernottano il costo è di 65 euro a persona con selezione di vino del sommelier, i bambini 32.5 euro con soft drink. Gli ospiti che non pernottano avranno comunque la possibilità di passare il lunedì dell’Angelo al Capovaticano Resort Thalasso Spa, per 150 a persona solo su prenotazione.

Capovaticano è soprattutto un wellness resort per vacanze rigeneranti in uno scenario naturale unico. In fondo allo stivale, in una rotta ancora poco esplorata dal turismo di massa, è una destinazione dedita al benessere degli ospiti, che possono nutrire il corpo e la mente, scoprendo il territorio in maniera autentica, attraverso la cucina e l’enologia locale, praticando yoga al tramonto, godendosi massaggi all’aria aperta vista mare o trattamenti specifici nella Thalasso Spa, unica in Calabria. L’azione curativa del mare e del clima marino, attraverso la talassoterapia, è parte integrante di questo viaggio trasformativo.

Anche per la stagione in arrivo il Capovaticano Resort Thalasso Spa prevede una serie di nuove esperienze improntate al benessere olistico dei suoi ospiti. Il lussuoso resort ospiterà dal 22 al 25 aprile, in concomitanza con la giornata della terra e il ponte del 25 aprile, lo yoga retreat The shape of water. L’artista Marianne Mirage insegnerà ai partecipanti ad accordare i propri chackra attraverso l’acqua, affinché il corpo impari a muoversi in totale libertà.

Una 3 giorni di saluti al sole e alla luna, pratiche yoga davanti al mare e al tramonto, sessioni di spa nelle piscine di acqua marina del resort e tante altre attività per il risveglio dei cinque sensi. Proseguendo nella stagione, dal 2 al 5 giugno 2022 sarà la volta di sprigionare tutta la creatività nel Creative Energy Retreat condotto da Natalia Resmini, pittrice e illustratrice di moda con la passione per il surf.

