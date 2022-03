In Calabria contagi sotto quota 2mila. Calano i ricoveri, 12 le vittime

CALABRIA – Oggi la Calabria registra una discesa dei casi da Covid 19 sono 1.933 positivi a fronte dei 2.851 del giorno prima. Sono stati processati 9.456 tra tamponi rapidi e molecolari. Il tasso di positività resta, più o meno stabile, attestandosi al 20,44%. Crollano i ricoveri in area medica con -11 e – 5 in rianimazione. Non si registrano nuovi ingressi nei nosocomi per Covid in tutta la regione. Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 368 mentre 19 in Terapia Intensiva. Alto ancora il numero dei decessi in Calabria (+12) di cui 2 a Catanzaro, 3 a Cosenza, 1 a Crotone e 6 nel reggino.

La provincia più colpita dal virus è Cosenza con 728 nuovi casi. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro 306, Cosenza 728, Crotone +221, Reggio Calabria 464, Vibo Valentia 208, Altra Regione o Stato Estero +6.

L’ASP di Catanzaro comunica 307 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 733 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6.336 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.245 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.226 (31.975 guariti, 251 deceduti).

Cosenza: casi attivi 33.148 (134 in reparto, 4 in terapia intensiva, 33.010 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.933 (37.949 guariti, 984 deceduti).

Crotone: casi attivi 5.113 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.093 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.509 (25.308 guariti, 201 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 13.214 (114 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.096 in isolamento domiciliare); casi chiusi 105.374 (104.673 guariti, 701 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 16.636 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.932 (16.773 guariti, 159 deceduti).