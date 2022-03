Bollettino Covid, in Calabria +2.851 contagi e 11 vittime. Tornano a salire le intensive

CATANZARO – Poco più di 1.300 contagi in meno rispetto ala dato di ieri, un nuovo incremento delle terapie intensive ma, soprattutto, un numero di vittime che resta ancora alto. Il nuovo bollettino quotidiano, con i dati sul contagio da coronavirus in Calabria, del dipartimento salute fa segnare oggi +2.851 contagi (ieri erano stati +4.214) con un numero in lieve calo dei tamponi processati. Tra rapidi e molecolari sono stati processati 13.067 test che porta ad una lieve flessione del tasso di positività che si attesta al 21,82%.

Ancora una volta sono le province di Reggio Calabria (+981) e di Cosenza (+906) a far registrare il maggior numero di nuovi positivi. Seguono la provincia di Catanzaro con +353 contagi, Vibo Valentia con 302 e Crotone con 298. Risalgono i decessi con 11 vittime accertate nelle ultime 24 ore (+3 a Cosenza, +5 a Reggio Calabria, +2 a Crotone e +1 Catanzaro) per un totale di 2.296 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri sale di un’unità il dato in area medica (nove ingressi e otto dimissioni) dove attualmente si trovano ricoverate 379 persone. Sale di +3 il dato nelle terapie intensive con un totale di 24 pazienti. Deciso incremento nel numero di guariti: sono 215.560 con un aumento di 2.234 persone. I casi attivi in Calabria sono 74.785 con un aumento di 606 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6251 (81 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32005 (31756 guariti, 249 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 32468 (140 in reparto, 5 in terapia intensiva, 32323 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38885 (37904 guariti, 981 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 5024 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5001 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25377 (25177 guariti, 200 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14082 (115 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13962 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 104042 (103347 guariti, 695 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16451 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16431 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16909 (16750 guariti, 159 deceduti)

L’ASP di Cosenza comunica 1.276 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori regione. Oggi si registrano 1279 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 1.276 unità e non di 1279 in quanto 2 pazienti sono stati trasferiti all’AOMD di Catanzaro e 1 paziente è stato trasferito al P.O di Crotone.

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio e uno in terapia intensiva.

L’Asp di Crotone comunica che nel setting fuori regione si registra 1 soggetto positivo a domicilio.