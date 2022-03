Ucraina, tavolo di crisi Calabria: soccorso, accoglienza e supporto

CATANZARO – Non solo accoglienza ma anche supporto a chi è costretto a scappare dalla propria terra. Soccorso, assistenza per l’accoglienza sono una priorità umanitaria. Così l’assessore al Welfare Tilde Minasi, a margine del Tavolo di crisi convocato per la situazione legata all’Ucraina al quale hanno partecipato i rappresentanti del Centro servizi volontariato della Calabria, del Forum del Terzo settore, della Caritas e della Consulta del volontariato di Protezione Civile, insieme ad alcuni funzionari della Regione.

Un confronto con i diversi attori territoriali, che a differenti livelli, possono fornire tutto il supporto da dedicare ad una comunità che sta lasciando con sofferenza, e senza voltarsi indietro, la propria terra dilaniata dalla guerra.

“L’incontro – ha dichiarato l’assessore Minasi – si è reso urgente e doveroso per coordinare gli interventi che saranno attuati anche in base al bando, che a breve prenderà forma ufficiale, redatto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile in virtù dell’ospitalità da programmare per il popolo ucraino e destinato alle associazioni del terzo settore e di natura ecclesiastica. Ovviamente, non parliamo solo di un’accoglienza tout court, poiché questa presuppone tutta una serie di interventi e servizi che devono essere correlati e connessi, dal momento che i bisogni di chi arriva sono variegati, come è naturale che sia”.

“Sulla base, quindi, delle esigenze che potrebbero manifestarsi nei prossimi giorni, e credendo fermamente che anche la regione Calabria debba essere in prima linea per affrontare quest’emergenza, ho voluto cominciare a lavorare ed organizzare insieme alle realtà che potrebbero essere direttamente coinvolte nei processi degli arrivi e dell’ospitalità, trovando interlocutori pronti ad attivarsi, insieme all’ente regionale, affinché chi cercherà speranza e salvezza anche nella nostra terra possa trovare, allo stesso tempo, un contesto sociale preparato e predisposto alla creazione per loro di una condizione ottimale”.