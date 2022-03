Ok al POR 2021-2027, 3 miliardi di fondi europei per “disegnare la nuova Calabria”

COSENZA – Tempo di ripartenze in Italia per diversi vettori aerei internazionali. Tra questi Air Transat, la compagnia vincitrice per il quarto anno consecutivo del Premio Skytrax quale migliore compagnia aerea per viaggi e vacanze nel mondo, che torna operativa con un ricco ventaglio di voli e soluzioni da e per il Canada da tre scali italiani: Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia Terme. Il vettore ha annunciato il ripristino di servizi no stop da aprile a ottobre, a partire dalla rotta Roma-Montréal con quattro frequenze settimanali e cinque voli a settimana fino a ottobre sulla Roma-Toronto. Mentre sulla Venezia-Montréal, Air Transat assicurerà due frequenze settimanali dal 6 maggio a fine ottobre e un volo settimanale, dal 3 maggio al 25 ottobre, sulla Venezia-Toronto.

Un volo a settimana da Lamezia Terme a Toronto Pearson

Dal 9 giugno e fino al 27 ottobre, la compagnia aerea opererà anche una frequenza settimanale (ogni giovedì) sulla tratta Lamezia Terme-Toronto Pearson. Air Transat opererà i voli da e per l’Italia con Airbus A330, configurati con due classi di servizio, Economy e Club. E ai voli diretti si aggiungono anche i collegamenti in connessione. Tutti già prenotabili dal sito della compagnia al seguente indirizzo.

«È la riconferma – sottolinea Tiziana Della Serra, managing Director di Rephouse Srl GSA di Air Transat– di una forte fiducia nel mercato italiano che ricopre una rilevante importanza per Air Transat, grazie anche alla fattiva collaborazione degli agenti di viaggi, partner di riferimento che fino ad oggi hanno garantito alla compagnia di raggiungere importanti risultati commerciali. Nel ticketing – spiega Della Serra – verranno riconfermati i vari livelli di tariffe, dalla Eco Budget, la più economica che non è rimborsabile e non prevede bagaglio in stiva, alla Eco Standard, con un buon rapporto qualità-prezzo, bagaglio in stiva, pre selezione gratuita del posto a bordo e possibilità di modifiche: C’è poi la tariffa Eco Flex che presenta interessanti plus di flessibilità operativa. È importante precisare che, sia per le tariffe Budget che Standard, i biglietti si possono cambiare senza penali, ferma restando la differenza tariffaria da volo a volo. Mentre per le tariffe Club Standard e Club Flex sono stati mantenuti tutti i plus di servizio con una politica di flessibilità senza limiti di tempo».

Forte impegno di Air Transat nell’ambito della sostenibilità del trasporto aereo e della riduzione di emissioni inquinanti: nel novembre 2021, infatti, la compagnia ha concluso un importante accordo commerciale con il consorzio del Québec, Saf+ di cui è diventato anche partner-sostenitore, per l’approvvigionamento di biocarburante che alimenta gli aerei di nuova generazione come gli airbus A321Neo che la compagnia ha introdotto in flotta e che ha iniziato ad utilizzare per alcuni collegamenti del suo network.