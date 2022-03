Rifiuti tossici sotto la strada in cambio di sconti per vacanze in Calabria. Così i clan agivano in Toscana

COSENZA – Ancora una volta sono le province di Reggio Calabria e Cosenza a far registrare il maggior numero di nuovi positivi in Calabria dove si contano poco meno di 3mila nuovi casi con un numero di tamponi processati in lievissima diminuzione rispetto a ieri (circa mille in meno). Ma il rialzo dei contagi registrato da inizio settimana, almeno negli ultimi 3 giorni, sembra essersi assestato, pur rimanendo su numeri ancora alti rispetto ad altre regioni italiane. In lievissimo aumento i ricoveri, mentre scende il dato sui decessi con una sola vittima.

Sono +2.979 i nuovi contagi registrati in tutta la regione dal dipartimento salute (ieri erano stati+3.452) e così suddivisi : Cosenza +940 contagi (comprese 8 persone residenti fuori regione), Catanzaro +400, Crotone +325, Vibo Valentia +265, Reggio Calabria +1.034, Altra Regione o Stati esteri +23. Sono stati +13.752 i test processati nelle ultime 24 ore tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +15.802) con il tasso di positività che resta simile a ieri e si attesta al 21,05%. Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 280.084 casi totali da inizio pandemia. Continua a crescere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 70.714 con un aumento di +1.388 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 207.112 con un aumento di 1.590persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri crollo dei decessi con una vittima accertata a Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.258.

In lievissimo aumento il numero dei posti letto occupati nelle aree mediche (otto nuovi ingressi e sette dimissioni). Aumenta invece di due unità il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 391 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 376 si trovano nei reparti di malattie infettive (+1) e 15 in terapia intensiva (+2). Infine sono 70.323 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 1.385 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.190 (69 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.111 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.301 (30.055 guariti, 246 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 28.560 (132 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28.428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.513 (37.548 guariti, 965 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 5.259 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.662 (23.466 guariti, 196 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.469 (129 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 98.808 (98.127 guariti, 681 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.772 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.755 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.455 (16.297 guariti, 158 deceduti)