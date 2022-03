Muore dopo aver dato alla luce la sua bambina, archiviata la posizione di 10 medici

CATANZARO – Calano i contagi oggi in Calabria con 3.322 nuovi contagi e un tasso di positività che si abbassa al 20,07%. Aumentano i tamponi processati con 16.554 test effettuati, sia rapidi che antigenici. Pesante il bilancio delle vittime (+12) di cui 6 solo a Cosenza, 5 a Reggio Calabria e uno a Catanzaro. I ricoveri sembrano inarrestabili negli ultimi giorni: oggi si contano altri 9 ingressi in area medica con 386 pazienti Covid ricoverati. Stabili le terapie intensive (13). Il totale degli ospedalizzati nei nosocomi calabresi sale a 399. Sono +1945 i guariti mentre gli attualmente positivi sono 67.530.

In questa fase in cui il virus ha rialzato la testa la provincia di Reggio Calabria rimane la più colpita con +1.218 nuovi casi seguita da Cosenza +934, Catanzaro +485, Crotone +396, +274 Vibo Valentia. Sono +15 i nuovi positivi fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.553.422. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 273.653 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.117 (69 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.039 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.433 (29.187 guariti, 246 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 26.846 (132 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26.713 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.157 (37.198 guariti, 959 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 4751 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.722 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.471 (23.277 guariti, 194 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.027 (136 in reparto, 3 in terapia intensiva, 13.888 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97.145 (96.468 guariti, 677 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.390 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.296 (16.138 guariti, 158 deceduti).

L’ASP di Catanzaro 486 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 947 nuovi soggetti positivi di cui 13 fuori regione. “Oggi si registrano 949 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 947 unità e non di 949 in quanto un caso è stato trasferito alla T.I. di Catanzaro e un caso è stato eliminato perché doppio”.

L’ASP di Crotone comunica 397 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.