Al via l’appello del processo di ‘Ndrangheta “Grimilde”: 40 gli imputati

LAMEZIA TERME – La società FC Lamezia Terme ha dato ascolto alle richieste della città e ha messo in campo un’iniziativa per offrire ospitalità e beni di prima necessità all’Ucraina. La campagna di raccolta, svolta in collaborazione con l’associazione Refugees Welcome, prosegue ancora fino ad oggi 21 marzo presso lo stadio G.D. D’Ippolito. Il presidente Felice Saladini ha coinvolto anche i lavoratori di MeglioQuesto in questa catena virtuosa di solidarietà.

Domani, martedì 22 marzo, il pullman ufficiale con i colori della squadra lametina, partirà per il centro di assistenza e soccorso in Polonia per sostenere la popolazione dell’Ucraina. All’andata il pullman trasporterà beni di prima necessità raccolti a Lamezia con scalo a Milano. ll pullman farà poi rientro in Italia con a bordo 50 cittadini ucraini, principalmente donne e bambini che hanno chiesto di essere ospitati in Italia.

I giocatori saranno sul posto per aiutare i cittadini a caricare i beni raccolti sul pullman prima della partenza. L’associazione Refugees Welcome Italia metterà a disposizione della squadra di soccorso un rappresentante dell’ente di accoglienza e un interprete di madrelingua ucraina per facilitare la comunicazione con i cittadini al confine. Felice Saladini sottolinea come “le iniziative messe in campo a sostegno della popolazione ucraine sono moltissime e questo dimostra il grande impegno solidale degli italiani”.