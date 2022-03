Dramma nei pressi della Statale 106. Auto investe pedoni, muore bimba ucraina di 5 anni

COSENZA – Sono in lieve calo i nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove però si registra un minor numero di tamponi processati, circa 4mila in meno. Sono stati +9.019 i test processati nelle ultime 24 ore tra molecolari e antigenici (ieri erano stati + 13.946). Questo porta ad un nuovo rialzo del tasso di positività che si attesta al 24,36%. Dopo quasi una settimana di costante incremento, scende il numero dei ricoveri (anche nelle terapie intensive) mentre rimane basso anche quello delle vittime con 3 morti. Sono +2.197 i nuovi contagi registrati in tutta la regione dal dipartimento salute e così suddivisi: Cosenza +789 contagi, Catanzaro +414, Crotone +37, Vibo Valentia +68, Reggio Calabria +884, altra Regione o Stati esteri +5. Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 264.203 casi totali da inizio pandemia. In ulteriore aumento il numero di persone attualmente positive: sono in totale 63.402, con un aumento di 1.101 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 198.580 con un aumento di 1.093 persone nelle ultime 24 ore. In lievissimo aumento rispetto a ieri il numero delle vittime che sono 3: una a Cosenza e due a Reggio Calabria. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.221.

Torna a scendere leggermente il numero dei ricoveri nelle aree mediche (nessun nuovo ingresso e otto dimissioni). In calo anche i posti letto occupati nelle unità nelle unità nelle terapie intensive (due posti letto liberati). Sono complessivamente 369 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 357 si trovano nei reparti di malattie infettive (-8) e 12 in terapia intensiva (-2). Infine sono 63.033 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 1.111 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5667 (64 in reparto, 5 in terapia intensiva, 5598 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28499 (28254 guariti, 245 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 24751 (115 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24635 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37471 (36524 guariti, 947 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 4448 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4420 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22502 (22309 guariti, 193 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13315 (132 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95023 (94357 guariti, 666 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14852 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14836 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15688 (15530 guariti, 158 deceduti).