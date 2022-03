Calabria in piena emergenza Covid, altri 4.008 contagi e 11 morti. Alti i ricoveri

CATANZARO – Mentre il governo nel pomeriggio, con un apposito consiglio dei ministri, è pronto ad abolire dall’1 maggio il green pass e l’obbligo di mascherine al chiuso la Calabria è nel pieno dell’ennesima ondata Covid. Di fatto il numero dei casi non accenna a diminuire oggi in Regione si registrano +4.008 nuovi positivi a fronte di 15.222 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino riporta anche 11 decessi di cui 1 a Catanzaro, 3 a Cosenza, 2 a Crotone, 3 a Reggio Calabria e 2 nel vibonese. Preoccupa l’aumento dei ricoveri nei reparti ordinari (+11). Calano lievemente invece in rianimazione (-2). Attualmente gli ospedalizzati in area medica sono 347 mentre in rianimazione se ne contano 14. Il tasso di positività schizza al 26,33%. Si registrano in Calabria 1.624 nuovi guariti.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

+460 Catanzaro, +999 Cosenza, +475 Crotone, +1722 Reggio Calabria, +344 Vibo Valentia, +8 da altra regione.

L’Asp di Cosenza comunica 1004 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione. Precisa che dei 3 decessi comunicati oggi 1 è avvenuto a domicilio il 15/03/2022. L‘Asp di Catanzaro comunica 463 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 4.986 (67 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.912 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27883 (27.641 guariti, 242 deceduti).

Cosenza: casi attivi 22.160 (113 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22.046 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.171 (36.228 guariti, 943 deceduti).

Crotone: casi attivi 4.527 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.501 in isolamento domiciliare);casi chiusi 21.708 (21.516 guariti, 192 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 12.359 (127 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12.226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93.321 (92.660 guariti, 661 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 14.374 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.362 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.658 (15.500 guariti, 158 deceduti).