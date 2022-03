Nuovo sbarco in Calabria, arrivano in 104. Fra i migranti anche bimbi molto piccoli

COSENZA – La Calabria continua a fare i conti con l’aumento esponenziale dei contagi da coronavirus. In due giorni sono stati registrati quasi 8mila nuovi positivi con un’incidenza che resta tra le più alte d’Italia. La provincia di Cosenza e quella di Reggio Calabria sono le più colpite, ma numeri in decisa crescita si registrano anche in quelle di Vibo Valentia e Catanzaro. Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è in lieve calo (+3.450 oggi) ma con circa 4mila tamponi processati in meno nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati +13.756 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati ben +17.891). Lieve discesa del tasso di positività che si attesta al 24,75%. E ancora molto elevato è anche il numero di positivi accertati tra Cosenza e provincia (ancora una volta molti dei nuovi casi arrivano da Cosenza città, Rende, comuni dell’area urbana e Corigliano-Rossano) dove si registrano nelle ultime 24 ore anche 11 nuovi ricoveri. L’alto numero di positivi, infatti, sta portando inevitabilmente anche ad un nuovo incremento di posti letto occupati in area medica, dove i numeri sono con il segno più da diversi giorni. Invariato il numero dei decessi.

I contagi di oggi così suddivisi: Cosenza +924 contagi (8 sono residenti fuori regione), Catanzaro +439, Crotone +286, Vibo Valentia +404, Reggio Calabria +1.341, altra Regione o Stati esteri +19. Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 252.094 casi totali da inizio pandemia. Nuovo sostanzioso incremento dei casi attivi che sono in totale 56.375, con un aumento di 532 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 193.522 con un aumento di 1.445 persone nelle ultime 24 ore. Invariato il numero delle vittime che sono 6 (stesso dato di ieri): tre a Cosenza, due a Reggio Calabria e una a Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.197.

Come detto continua a salire il numero dei ricoveri nelle aree mediche (dodici nuovi ingressi e cinque dimissione) mentre resta invariato nelle unità nelle terapie intensive. Sono complessivamente 352 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 336 si trovano nei reparti di malattie infettive (+7) e 16 in terapia intensiva (+0). Infine sono 56.023 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 1.947 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4.773 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.700 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.197 (26.956 guariti, 241 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 21.211 (111 in reparto, 1 in terapia intensiva, 21.099 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.121 (36181 guariti, 940 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 4.187 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.573 (21.383 guariti, 190 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.617 (123 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11.488 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92.341 (91.683 guariti, 658 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14.129 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.120 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.559 (15.403 guariti, 156 deceduti).