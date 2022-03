Covid, lieve calo dei contagi in Calabria (+1.547), ma risalgono i ricoveri

CATANZARO – In Calabria oggi le persone risultate positive al Coronavirus sono +1.547 a fronte di 7.969 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 19,41%. Vi sono anche 1.376 guarigioni e ancora 8 i morti di cui 3 a Catanzaro, 3 a Cosenza e 2 nel reggino. Aumentano i ricoveri in area medica +12 nuovi ingressi e – 1 invece in terapia intensiva. Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 325 e 14 in rianimazione.

Provincia per provincia i casi sono così suddivisi:

120 a Catanzaro, 563 a Cosenza, 268 a Crotone, 555 a Reggio Calabria, 24 a Vibo Valentia e 17 da altra regione o Stato estero.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 4.626 (69 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.550 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.811 (26.570 guariti, 241 deceduti).

Cosenza: casi attivi 19.168 (96 in reparto, 2 in terapia intensiva, 19.070 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.978 (36.044 guariti, 934 deceduti).

Crotone: casi attivi 3.659 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.630 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.224 (21.035 guariti, 189 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 10.501 (122 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.374 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90.488 (89.832 guariti, 656 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 13.438 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.341 (15.185 guariti, 156 deceduti).