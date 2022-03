Sparatoria in discoteca, una persona sottoposta a fermo

COSENZA – Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre, è intervenuto alla quarta edizione dell’Ecoforum regionale sui rifiuti organizzato da Legambiente Calabria per raccontare la storia di successo nella gestione dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Calabria.

Gli ultimi tre interventi straordinari sono stati effettuati da EcoTyre proprio in questi giorni nei Comuni di Carolei, Belsito e Marano Principato, dove sono stati raccolte e avviate a recupero circa 2.000 gomme giunte a fine vita (corrispondenti a 14.000 kg). Negli ultimi due anni, grazie alla collaborazione con Legambiente Calabria nell’ambito di Puliamo Il Mondo sono stati rimossi dal territorio calabrese quasi 70.000 kg di PFU nel 2020 e quasi 65.000 kg nel 2021. Grazie alle campagne organizzate da EcoTyre in Calabria, complessivamente in 5 anni sono stati correttamente gestiti più di 230.000 kg, equivalenti a quasi 33.000 pezzi, di gomme a fine vita.

EcoTyre, oltre alle raccolte straordinarie sempre volontarie, da oltre 10 anni effettua la raccolta ordinaria presso i gommisti su tutto il territorio nazionale, dalle grandi città alle zone più impervie della penisola. Grazie alle sue attività il Consorzio garantisce che ogni anno venga raccolto un quantitativo di PFU pari a quello di pneumatici nuovi immessi sul mercato dai propri soci. In Calabria nel 2021 presso i punti di raccolta accreditati (gommisti) ha effettuato 270 ritiri avviando al corretto recupero 1.047.870 kg di PFU.

“La sinergia tra EcoTyre e il territorio calabrese – ha commentato Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – è ormai consolidata e con Legambiente Calabria lavoriamo a pieno ritmo per garantire la corretta gestione dei PFU. Le raccolte straordinarie sono per noi delle occasioni importanti per parlare alla cittadinanza e portare avanti campagne di informazione essenziali per far conoscere la nostra attività. La filiera di raccolta di PFU, infatti, da anni raggiunge gli obiettivi di legge ed è quindi un fiore all’occhiello in Europa e le nostre campagne di sensibilizzazione funzionano: a dimostrazione di questo, con grande orgoglio, troviamo sempre meno PFU abbandonati”.

“Grazie al prezioso supporto di EcoTyre ed alla collaborazione con Legambiente che prosegue da tempo, – ha detto Anna Parretta, Presidente di Legambiente Calabria – si è reso possibile, nelle varie iniziative organizzate sul territorio, il corretto smaltimento di migliaia di PFU negli anni. Iniziative che proseguiranno nel mese di settembre nell’ambito della campagna “Puliamo il Mondo”, l’edizione italiana del grande evento internazionale di volontariato ambientale “Clean up the world”, che coinvolge ogni anno migliaia volontari in tutta Italia. Nel sottolineare l’importanza delle campagne di sensibilizzazione e di cittadinanza attiva, come quella contro l’abbandono dei PFU, facciamo appello alle amministrazioni pubbliche competenti, a partire dai Comuni, perché svolgano le dovute attività di controllo ed i necessari accertamenti sui responsabili dell’abbandono, procedendo alla rimozione ed al corretto smaltimento di questi rifiuti”.