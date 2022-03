Unione Sindacale Italiana Carabinieri, costituita la nuova struttura in Calabria

COSENZA – Giovedì scorso, il Segretario Generale Regionale, Dott. Francesco Di Nuzzo, ha ufficializzato la nomina dei neo Segretari Regionali e Provinciali che, ognuno nell’ambito delle proprie funzioni, coordineranno ed organizzeranno le attività delle Segreterie Provinciali dell’USIC, diventate ormai un punto di riferimento per gli iscritti e, più in generale, per tutti i colleghi Calabresi.

La struttura regionale in Calabria

I neo Segretari Regionali sono Marino Fabio, Caforio Jonny, Pierro Arnaldo, Cucinotta Domenico, e Donato Giovanna, quelli Provinciali, invece, sono De Santis Pierdomenico, Minniti Carmelo, Scopelliti Mariagrazia, Tarsia Alessio e Durso Rocco, rispettivamente Segretari Provinciali Generali Aggiunti di Catanzaro e Reggio Calabria e Segretari Provinciali di Reggio Calabria e Cosenza.

I neo eletti hanno dichiarato di essere onorati di far parte dell’USIC e continueranno a lavorare alacremente per difendere e tutelare i diritti ed il benessere di tutti i colleghi affinché rappresentino un valido e sicuro riferimento per ogni singolo iscritto. Nella stessa giornata è stato conferito l’importante incarico di Segretario Regionale Generale Aggiunto al Dott. Andrea Calarota che insieme a Roberto Giordano coadiuveranno Francesco Di Nuzzo nel perseguire le finalità statutarie dell’USIC.

Usic Calabria, oltre 5mila gli iscritti

Ai neo eletti sono giunti gli auguri di buon lavoro del Presidente, Enrico Bonavita, e del Segretario Generale dell’USIC, Antonio Tarallo, che hanno anche espresso parole di soddisfazione per il lavoro svolto sin qui in Calabria, certi che non mancherà l’impegno di tutta la compagine Calabrese per la crescita dell’USIC, che ad oggi è la prima Associazione a carattere Sindacale dell’Arma con oltre 5000 iscritti. I numeri sono destinati a crescere grazie ai nuovi servizi offerti dall’USIC, uno degli ultimi è la “Card Business”, che rapprenda una tutela a 360 gradi per tutti gli iscritti con la possibilità di scegliere il massimale e che prevede la difesa sia in caso di condotte illecite dolose che colpose.

L’USIC Calabria – ha dichiarato Francesco Di Nuzzo- sta organizzando una serie di eventi per approfondire le tematiche riguardanti la “vita” di ogni appartenente all’Arma e promuovere i servizi e le tutele offerte dalla nostra Associazione. Gli eventi saranno comunicati e pubblicizzati attraverso la nostra App ed il nostro sito www.usicc.it, nonché su tutti i social network.