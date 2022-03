Ucraina, Croce Rossa: “donazioni solo con modalità indicate sul sito”

CATANZARO – Nelle ultime 24 ore sono +1.327 i nuovi positivi al Covid 19 in Calabria a fronte di 7.366 tamponi processati, tremila circa in meno rispetto alla giornata di ieri. Ancora alto il tasso di positività al 18,02%. In un solo giorno si registrano anche +1.203 guariti per un totale di 177.427 persone che hanno superato il Covid. Sono invece, 7 le persone decedute nelle ultime 24 ore: quattro nel territorio della provincia di Cosenza, due nel reggino e una vittima nel catanzarese. Il territorio cosentino dunque registra fino ad oggi il numero più alto di vittime: 912, per un totale in Calabria che a 2.134 da inizio pandemia.

Dei 1.327 contagi è ancora la provincia di Reggio Calabria a far registrare il numero più alto in un giorno +627. Segue Cosenza con 492 nuovi positivi, 184 nel Catanzarese, 20 in provincia di Crotone e solo 3 nel Vibonese. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 46.708. Sul fronte dei ricoveri nei reparti ospedalieri, aumentano di tre unità quelli in area medica dove sono presenti 267 pazienti. In terapia intensiva invece, i pazienti ricoverati in Calabria sono 16 con un’unità in meno.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 4.336 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.285 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 25.167 (24.934 guariti, 233 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 14.860 (89 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.766 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 35.355 (34.443 guariti, 912 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 3.330 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.301 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 19.572 (19.388 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 11.481 (93 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.383 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 83.502 (82.862 guariti, 640 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 12.462 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.451 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 14.362 (14.209 guariti, 153 deceduti).