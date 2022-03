COSENZA – Reperire strutture, hotel e spazi dove ospitare i profughi provenienti dall’Ucraina. Oltre a garantire tamponi e vaccini anti-Covid ai rifugiati. Il Governo allerta prefetture e regioni per dare il via al Piano di accoglienza di cui i governatori sono i nuovi Commissari delegati: provvederanno a “coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione” proveniente da quel territorio di guerra. Durante la Giunta regionale calabrese, che si terrà stamattina, verrà approvata – così come preannunciato nei giorni scorsi dal presidente Roberto Occhiuto – una delibera per consentire ai sindaci calabresi che ne faranno richiesta di destinare alcune abitazioni dei propri Comuni per ospitare i profughi ucraini in fuga dalla guerra.

L’ordinanza della Protezione Civile, firmata dal Capo dipartimento Fabrizio Curcio, che chiarisce: “questa è una situazione completamente inedita e vede attivate tante strutture di un intero Paese”. Dallo scoppio del conflitto sono arrivati finora quasi 10mila ucraini (in gran parte donne e bambini), soprattutto attraversando in auto la frontiera terrestre italo-slovena. “E l’incremento quotidiano – aggiunge Curcio – sta aumentando: sono arrivate 2.500 persone in due giorni, ma arrivano con flussi che risultano al momento gestibili. Se poi i numeri dovessero crescere dobbiamo attrezzarci da un punto di vista operativo”. I presidenti di Regione, che lavoreranno a stretto contatto con le prefetture, si sono già attivati e anche sul fronte sanitario a breve potrebbero già arrivare nuovi provvedimenti. Nelle prossime ore è previsto un tavolo concordato con Ministero dell’Interno e con quello della Salute per valutare la situazione sanitaria. “Ci vogliamo preparare al momento in cui i numeri dovessero essere meno gestibili dal punto di vista sanitario e come attuare un piano dal punto di vista operativo”, spiega ancora Curcio. Intanto, secondo l’ordinanza appena firmata, fino al 31 marzo i profughi ucraini dovranno esibire un certificato di negatività al tampone per il Covid per gli spostamenti in Italia. Ma anche le Asl sono state allertate da una circolare del ministero affinché si predispongano risorse per garantire tamponi e vaccini anti-Covid e di routine ai rifugiati.