Diffusione del Covid ancora alta in Calabria. Rt schizza a 1.4, risale l’incidenza (594)

COSENZA -” La situazione epidemiologica sembra tendere ad un deciso miglioramento anche se la circolazione del virus SarsCoV2 nel nostro Paese resta ancora piuttosto elevata. Quindi è bene mantenere dei comportamenti prudenti e completare il ciclo vaccinale con la dose di richiamo”. Questa l’analisi del direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, sui dati del monitoraggio settimanale. E proprio alla luce dei nuovi dati della Cabina di Regia Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento passano in area bianca. Il cambio di colori scatterà da lunedì 7 marzo. Abruzzo e Piemonte, dopo essere state in area arancione, erano tornate in giallo lo scorso 21 febbraio.

Scendono ancora i ricoveri, ma risalgono RT e incidenza

In Calabria la situazione è dismentarmene opposta. Da quasi tre mesi la regione resta inchiodata alla zona gialla perchè il numero dei nuovi contagi resta ancora elevato, così come l’incidenza e la percentuale dei posti letto occupati in area medica che, seppur in lenta e graduale diminuzione, resta superiore al 20%. Finalmente scende in modo deciso l’occupazione nelle terapie intensive.

RT a 1.4, valore più alto di tutta Italia

Nell’ultima settimana in Calabria la curva pandemica è rimasta praticamente inchiodata. Anzi, negli ultimi giorni sono tornati a crescere i nuovi contagi (in particolare nella provincia di Cosenza) così come l’incidenza ogni 100mila abitanti, salita a 594,2 casi. Un dato in lieve aumento rispetto ai 579,1 casi della scorsa settimana. Impennata invece per l’indice di contagio RT che sale sopra la soglia di 1 con il valore più alto di tutta Italia. Questa settimana si registra un valore di 1.4 (range 1.26 – 1.56), in netto aumento rispetto al valore di 0.6 della settimana precedente. La classificazione del rischio resta però a livello “Basso”. Scendono lievemente i casi totali accertati negli ultimi 7 giorni (6980 nuovi positivi contro 9.069 della scorsa settimana) e diminuiscono ancora i focolai covid (92 questa settimana contro i 1108 di quella precedente e i 138 di due settimane fa).

Ulteriore diminuzione dei posti letto occupati negli ospedali regionali dove non è stata rilevata alcuna allerta di resilienza. Rispetto a una settimana fa scende anche la percentuale dei ricoveri nelle terapie intensive. In area covid la percentuale dei posti letto occupati negli ospedali calabrese scende dal 26,9% al 24,5% mentre nelle terapie intensive si registra un’occupazione del 9% in calo rispetto al 13.2% di una settimana fa.