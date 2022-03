Alta Velocità in Calabria, ok agli investimenti. Parte il progetto per la Galleria Cosenza-Paola

COSENZA – Il covid continua a colpire le province di Reggio Calabria e di Cosenza dove anche oggi si registra il maggior numero di nuovi contagi giornalieri e che portano ad un nuovo rialzo dei casi in tutta la Calabria con quasi 2mila nuovi positivi. In particolare in provincia di Cosenza l’incidenza negli ultimi 3 giorni è aumentata considerevolmente: oltre 1.500 contagi da martedì, mentre in quella di Reggio Calabria la curva pandemica fa fatica a scendere visto che il numero dei nuovi contagi di oggi è praticamente sovrapponibile a quello di ieri. Ad un numero così alto di contagi, fortunatamente, non si riscontra un aumento dei ricoveri che invece continuano a diminuire soprattutto in area medica, mentre per il terzo giorno consecutivo resta invariato il dato nelle unità di terapia intensiva. Scende anche il dato delle vittime con 4 decessi.

In Calabria, oggi si registrano +1.805 nuovi positivi (ieri erano +1.566) così suddivisi: Cosenza +589 contagi, Catanzaro +141, Crotone +161, Vibo Valentia +219, Reggio Calabria +692, altra Regione o Stati esteri +3. Resta stabile il numero dei tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +10.698 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +10.057) con il tasso di positività che torna a salire e si attesta al 16,87%. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 221.177 casi totali da inizio pandemia. Risalgono di poco i casi attivi che sono in totale 46.270, con un aumento di 106 persone rispetto a ieri.

Anche oggi si registra un sostanzioso aumento nel numero dei guariti che salgono complessivamente a 172.797 con un aumento di 1.695 persone nelle ultime 24 ore. In calo il numero dei decessi con 4 vittime: tre a Reggio Calabria e una a Catanzaro. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.110.

Scendono ancora i ricoveri nelle aree mediche (5 ingressi e 10 dimissione) mentre anche oggi resta invariato il dato nelle unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 289 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 272 si trovano nei reparti di malattie infettive (-5) e 17 in terapia intensiva (+0). Infine sono 45.981 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 111 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4.192 (48 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.139 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24763 (24.534 guariti, 229 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 13.339 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.242 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.993 (34.095 guariti, 898 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 3.184 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.307 (19.123 guariti, 184 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.580 (90 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.482 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80.404 (79.770 guariti, 634 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.745 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.734 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.841 (13.688 guariti, 153 deceduti)