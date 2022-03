L’annuncio “Alta Velocità in Calabria nel 2026”. L’ex assessore replica “nessun impegno rispettato”

COSENZA – Per il secondo giorno consecutivo crescono i contagi da coronavirus in Calabria, che tornano nuovamente sopra quota 2mila, cosa che non accadeva da una decina di giorni. Positivi in aumento anche per l’elevato numero di tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +13.072 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +11.708) con il tasso di positività che torna a salire e si attesta al 17,53%. Dopo l’aumento di ieri tornano invece a scendere i ricoveri in area medica (mentre prosegue il calo costante nelle terapie intensive). Il dato negativo arriva ancora una volta dalle vittime: ben 9 morti nelle ultime 24 ore (ieri i decessi erano sati 6).

Sono +2.292 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano +1.613) così suddivisi: Cosenza +500 contagi, Catanzaro +203, Crotone +263, Vibo Valentia +274, Reggio Calabria +1.046, altra Regione o Stati esteri +6. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 217.806 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, i casi attivi sono in totale 46.853, con un incremento di 799 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 168.853 con un aumento di 1.484 persone nelle ultime 24 ore. Come detto oggi si contano 9 vittime: tre a Cosenza, tre a Reggio Calabria e una rispettivamente a Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.100.

Tornano a scendere i ricoveri nelle aree mediche (5 ingressi e quindici dimissione) e continua la diminuzione nelle unità di terapia intensiva (un ingresso e due posti letto liberati). Sono complessivamente 301 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 284 si trovano nei reparti di malattie infettive (-10) e 17 in terapia intensiva (-1). Infine sono 46.552 le persone in isolamento domiciliare, con un incremento di 810 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4.621 (65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.553 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.140 (23.913 guariti, 227 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 12937 (91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12840 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34268 (33372 guariti, 896 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 3.209 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.962 (18778 guariti, 184 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.229 (93 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13.128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 78.291 (77.661 guariti, 630 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.634 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.625 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.697 (13.546 guariti, 151 deceduti).