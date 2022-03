Fermato perché senza patente gli scoprono droga e reperti archeologici della Magna Grecia

CATANZARO – “Stiamo investendo molto sul rilancio e la ripartenza del turismo e questo settore, anche grazie all’impegno dell’assessore Fausto Orsomarso, può essere, sempre di più, una parte importante del Pil della regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto in occasione della presentazione a Catanzaro del nuovo Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e mobilità. Alla conferenza stampa oltre allo stesso Orsomarso ha partecipato anche il direttore generale del Dipartimento Antonella Cauteruccio. “Il nostro obiettivo – ha sostenuto Occhiuto – è quello di fare arrivare i turisti. In questo senso ho avuto delle interlocuzioni con l’ad di Ita e sto tentando di acquisire le quote di Sacal. Avremo interlocuzioni anche con le Ferrovie. E’ importante però – ha aggiunto il presidente – avere contesti turistici da promuovere in un ambito di marketing territoriale. L’assessore Orsomarso ha presentato un buon Piano che, oltre a valorizzare gli aspetti legati all’ambiente, al mare, alla montagna che tutti conoscono, fa del paesaggio culturale un asset importante per lo sviluppo turistico. La cultura non è solo sedimentazione della storia ma deve essere un attrattore di sviluppo soprattutto turistico”.

Promuovere il brand, la mission di Calabria film commissione

“Abbiamo pensato di dare anche uno strumento ulteriore al Dipartimento. In molte Regioni, non nella nostra, c’è un’Agenzia turistica. Abbiamo pensato così di modificare la mission di Calabria film commission che si occuperà di sviluppo turistico. Un aspetto, quello del racconto della Calabria come un grande set, che era molto caro a Jole Santelli. L”idea è quella di creare un link con il racconto della Calabria a cui Jole Santelli aveva pensato. “Nonostante la pandemia prima e gli echi della guerra in Ucraina adesso – ha detto l’assessore Orsomarso, che ha presentato anche il nuovo brand affidato ad un fiore, la Soldanella, che cresce solo nella regione e più precisamente in Sila – vorremmo tentare di presentare questo metodo di lavoro nuovo con ottimismo anche perché crediamo di meritare stagioni importanti. A fine marzo ci saranno gli Stati generali del turismo, un momento di proposta e di confronto con gli stakeholder e i territori per giungere, attraverso una concertazione, alla redazione del Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2022-2024”.

Turismo in Calabria “Dati confortanti sulla passata stagione”

“I dati che abbiamo sulla passata stagione sono stati confortanti e speriamo – ha aggiunto – di avere risultati positivi a partire dalla prossima. E’ chiaro però che le prospettive post Covid le costruiamo in tre anni. Stiamo lavorando per evitare la concentrazione delle presenze solo a luglio e agosto, rafforzando i servizi e migliorando l’accessibilità della regione”.

Orsomarso “la Regione deve rialzare la testa, nostro Pil vale 14%”

“Questa è una regione che deve rialzare la testa. Non si può essere più depressi. Siamo competitivi con tante altre regioni ma non c’è stata mai una consapevolezza vera di questo. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso in occasione della presentazione della nuova governance della Regione in materia. “Noi paragoniamo troppo spesso in modo improprio la Calabria – ha aggiunto Orsomarso – con altre regioni come ad esempio la Lombardia che ha 500 miliardi di pil mentre noi siamo a 33 miliardi. Il turismo su questi 33 miliardi vale il 14% , ed è una grande ricchezza. Professionalizzandolo e organizzandolo meglio rappresenterà tanti posti di lavoro vero che in Calabria non sono stati mai attivati”. “Abbiamo scelto dei paesi target – ha detto ancora l’assessore – e partiremo con tre ‘Calabria Village’ avendo visto che nel 2019 le presenze estere valevano il 6%. Un dato che ci dice che dobbiamo investire e promuovere il nostro brand all’estero. Inoltre c’è la necessità di intercettare ancora di più il mercato nazionale, ancora alla Calabria manca una fetta di questo mercato”.

Aeroporti, Sacal “trovato un accordo di massima sul prezzo”

“Sono fiducioso perché abbiamo trovato un accordo di massima sul prezzo. Ci sono altri dettagli che stiamo discutendo e che tanto dettagli non sono perché incidono su questioni sostanziali, importanti. Ma confido nel fatto che finalmente da qui a qualche ora o a qualche giorno, si possa concludere questa difficile trattativa. Suppongo che si chiuderà in questa settimana“. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla vicenda della trattativa per l’acquisto del pacchetto di quote della Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi, attualmente in mano ai privati.