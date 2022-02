“Fermare l’invasione in Ucraina”. Il Consiglio regionale della Calabria vota all’unanimità

COSENZA – Circa 600 positivi in più rispetto al dato di ieri e numeri che tornano a salire in Calabria, dove si registrano i contagi dei giorni scorsi. Il tutto, però, a fronte di un numero maggiore di tamponi processati rispetto a ieri: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +11.708 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +7.539) con il tasso di positività in discesa che si attesta al 13,78%. Dopo cinque giorni consecutivi di numeri in deciso calo, oggi si assiste ad un nuovo aumento dei ricoveri in area medica, mentre il dato scende di un’unità nelle terapie intensive. Resta invece invariato il numero dei decessi: anche oggi si contano 6 morti (stesso dato di ieri).

Sono +1.613 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano +1097) così suddivisi: Cosenza +332 contagi, Catanzaro +42, Crotone +282, Vibo Valentia +407, Reggio Calabria +545, altra Regione o Stati esteri +5. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 215.514 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, i casi attivi sono in totale 46.054, con un incremento di 73 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 167.369con un aumento di 1.534 persone nelle ultime 24 ore. Come detto oggi si contano 6 vittime: quattro a Cosenza e due a Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.091.

Incremento dei ricoveri nelle aree mediche (15 ingressi e nessuna dimissione) mentre scende lievemente nelle unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 312 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 294 si trovano nei reparti di malattie infettive (+15) e 18 in terapia intensiva (-1). Infine sono 45.742 le persone in isolamento domiciliare, con un incremento di 59 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 4766 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4702 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23792 (23566 guariti, 226 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 12558 (100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34147 (33254 guariti, 893 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 3168 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3140 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18740 (18557 guariti, 183 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 12728 (91 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12628 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 77746 (77119 guariti, 627 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 12617 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12605 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13440 (13290 guariti, 150 deceduti)