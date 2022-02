In Calabria calano i casi ma cresce il tasso di positività (14,55%) 6 morti di cui 5 solo a Cosenza

CATANZARO – Oggi in Calabria il numero dei positivi è +1.097 ma il numero dei tamponi effettuati è molto basso (+7.539). Il tasso di positività si attesta al 14,55%. Restano ancora altri i morti a causa del virus: 6 di cui 5 solo a Cosenza e 1 a Catanzaro. Cala ancora la pressione sugli ospedali – 3 in area medica e – 3 in rianimazione. Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 279 mentre 19 in terapia intensiva. Il bollettino riporta anche 1.220 nuovi guariti.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

111 Catanzaro, 330 Cosenza, 612 Reggio Calabria, 10 Crotone, 29 Vibo Valentia, 5 altre Regioni o Stati esteri.

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 5 nuovi casi a domicilio”.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 61 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4902 in isolamento domiciliare; 23324 guariti, 226 deceduti.

Cosenza: 100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12149 in isolamento domiciliare; 33228 guariti, 889 deceduti.

Crotone: 24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3183 in isolamento domiciliare; 18238 guariti, 181 deceduti.

Reggio Calabria: 81 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12995 in isolamento domiciliare; 76217 guariti, 627 deceduti.

Vibo Valentia: 12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12243 in isolamento domiciliare; 13245 guariti, 150 deceduti.