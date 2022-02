Curva dei contagi invariata in Calabria (+1.658). In ulteriore calo ricoveri e vittime

COSENZA – La curva dei nuovi contagi si è oramai appiattita anche in Calabria. Ma se da un lato il numero di nuovi positivi registra giornalmente solo lievi oscillazioni, al tempo stesso la curva non riesce più a flettersi in modo deciso come avvenuto invece inizio settimana. E questo perchè comunque la circolazione del virus resta ancora molto sostenuta nella provincia di Reggio Calabria, dove si registra l’incidenza più alta e dove anche oggi si sono contati il maggio numero di nuovi casi: ben 831. Contagi in risalita oggi anche nella provincia di Cosenza con 395 nuovi positivi: 14 di questi però, comunica l’Asp, sono stati diagnosticati con test antigenico tra mercoledì e giovedì. Torna a scendere il tasso di positività a fronte di un numero maggiore di tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.182 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +9.217) con il tasso di positività che si attesta al 16,28%. Per il terzo giorno consecutivo calano i ricoveri in area medica e nelle terapie intensive. Scende in modo deciso anche il numero die decessi: oggi si contano 3 morti (ieri erano stati 6).

Sono +1.658 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano +1.580) così suddivisi: Cosenza +395 contagi, Catanzaro +121, Crotone +173, Vibo Valentia +136, Reggio Calabria +831, altra Regione o Stati esteri +5. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 211.668 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, i casi attivi sono in totale 46.521, con un incremento di 183 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 163.074 con un aumento di 1.472 persone nelle ultime 24 ore. Come detto oggi si contano 3 vittime: una rispettivamente a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.073.

In ulteriore lieve calo i ricoveri nelle aree mediche (sette ingressi e dodici dimissione) e nelle unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 318 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 296 si trovano nei reparti di malattie infettive (-5) e 22 in terapia intensiva (-3). Infine sono 46.203 le persone in isolamento domiciliare, con un incremento di 191 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 5293 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22876 (22652 guariti, 224 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 11367 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11251 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33912 (33031 guariti, 881 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 3155 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3133 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18266 (18086 guariti, 180 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 14211 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14115 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 74498 (73873 guariti, 625 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 12320 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12306 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13294 (13144 guariti, 150 deceduti)