Lieve calo dei contagi in Calabria (+1.656). Ancora troppi decessi (+11)

CATANZARO – Diminuiscono i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore sono 1.656 i nuovi positivi a fronte di 9.598 tamponi effettuati con un tasso di positività del 17,25%. Crollano i ricoveri in area medica sono, infatti, 24 in meno i pazienti ricoverati rispetto a ieri mentre -1 in terapia intensiva. Alti ancora i decessi in regione +11 le vittime di cui 4 a Cosenza, 5 a Reggio Calabria e 2 a Catanzaro. Attualmente gli ospedalizzati in area medica sono 320 e 26 in rianimazione. Si registrano 2.108 nuove guarigioni.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

146 Catanzaro, 174 Cosenza, 914 Reggio Calabria, 160 Crotone, 260 Vibo Valentia, 2 altre Regioni o Stati esteri.

L‘Asp di Catanzaro comunica 148 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 65 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.493 in isolamento domiciliare; 22.237 guariti, 222 deceduti.

Cosenza: 115 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11.299 in isolamento domiciliare; 32.871 guariti, 879 deceduti.

Crotone: 25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.088 in isolamento domiciliare; 17.957 guariti, 179 deceduti.

Reggio Calabria: 95 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13.546 in isolamento domiciliare; 72.665 guariti, 624 deceduti.

Vibo Valentia: 15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.094 in isolamento domiciliare; 13.001 guariti, 150 deceduti.