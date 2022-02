Bonus alle imprese femminili in Calabria: aiuti fino a 400mila euro

COSENZA – Le prove scritte per il Concorso ordinario scuola secondaria per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado – rende noto il ministero dell’Istruzione – si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, e nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti. Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale. Per verificare la regione in cui si svolgeranno le prove concorsuali si invita a consultare la sezione Dove sostenere l’esame . Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.