Cinque persone arrestate per furti d’auto

CROTONE – Questa mattina i carabinieri di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 18 febbraio dal Gip del Tribunale di Crotone nei confronti di 6 soggetti, M. G., 54enne, M. M., 62enne, A. G., 37enne, P. S., 56enne (in carcere), M. A., 28enne, e M. R., 23enne (agli arresti domiciliari), titolari di precedenti di polizia, dei quali alcuni specifici, non affiliati o vicini a sodalizi appartenenti alla criminalità comune o organizzata, ritenuti responsabili di “coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso”.

La scoperta di quattro piantagioni di canapa

Le indagini sono partite nel mese di giugno 2021, dopo l’individuazione di 4 piantagioni di “canapa indiana” in un terreno demaniale situato alla periferia di Crotone, in Località “Trafinello”. A svolgere gli approfondimenti sono stati i carabinieri mediante l’utilizzo di un drone e la visione, per 10 giorni del successivo mese di luglio, delle immagini di alcune telecamere posizionate dai militari.

L’inchiesta avrebbe permesso di documentare le responsabilità, a vario titolo, dei sei soggetti, dei quali tre appartenenti a uno stesso nucleo familiare, nelle attività connesse con la coltivazione (cura e irrigazione), senza le previste autorizzazioni, di circa 120 arbusti di canapa. Nel corso delle investigazioni è stato arrestato “coltivazione illecita di sostanze stupefacenti”, il 28 luglio, A. B., 60enne, pregiudicato (non destinatario dell’odierno provvedimento), sorpreso intento a irrigare una delle citate piantagioni, e sequestrare, nella medesima circostanza, le 120 piante di “canapa indiana”, di altezza compresa tra i 50 e i 230 cm., rinvenute nella stessa e nelle altre 3 aree prospicenti.