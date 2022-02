Il Covid non molla la Calabria: +1.217 contagi ma positività al 21,29%. Nuovo balzo dei ricoveri

CATANZARO – Non si arresta la curva dei contagi in Calabria con numeri ancora superiori alle altre regioni italiane. Oggi si registrano 1.217 nuovi positivi (dato similare a quello di ieri ma con 2 mila tamponi in meno) con un’impennata di ingressi in area medica con +11 rispetto alle ultime 24 ore. Non va meglio in terapia intensiva dove in due giorni si sono registrati +6 ingressi. Purtroppo in regione il Covid continua a mietere le sue vittime oggi si contano altri 6 decessi, di cui 1 a Cosenza , 1 a Crotone e 4 a Reggio Calabria, che si uniscono ai 9 del fine settimana appena trascorso. Attualmente i posti occupati in reparto sono 346 e 28 in rianimazione. Il tasso di positività si attesta al 21,29% a fronte di 5.717 tamponi processati tra rapiti e molecolari.

I casi provincia per provincia sono così distribuiti: Catanzaro (+89), Cosenza (+22) Crotone (+247), Reggio Calabria (+519) e Vibo Valentia (+340).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 5847 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21782 (21563 guariti, 219 deceduti).

Cosenza: casi attivi 11546 (126 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11410 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33376 (32502 guariti, 874 deceduti).

Crotone: casi attivi 2939 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2912 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17837 (17659 guariti, 178 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 14342 (99 in reparto, 11 in terapia intensiva, 14232 in isolamento domiciliare); casi chiusi 70503 (69887 guariti, 616 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 13643 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13627 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11065 (10916 guariti, 149 deceduti).