Lavoro, dalla Regione 35 milioni di euro per aiutare imprese e lavoratori

COSENZA – Circa trecento positivi in meno rispetto dal dato di ieri, ma alta circolazione del virus ancora una volta localizzata in provincia di Reggio Calabria dove nelle ultime 24 ore si sono concentrati oltre 900 nuovi casi, mentre nelle altre province si registrano segnali di discesa anche se, come riportato anche dal report della Regione, la curva fatica a flettersi rispetto al resto d’Italia e non sembra aver invertito la tendenza. Risale il tasso di positività a fronte di un numero inferiore di tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.161 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +9.462) con il tasso di positività che si attesta al 17,12%. Dopo tre giorni di consistente diminuzione, si registra oggi un lieve aumento dei ricoveri sia in area medica che nelle terapie intensive. Rispetto a ieri sono oggi si contano 5 morti (ieri erano stati 4).

Sono +1.226 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano +1.589) così suddivisi: Cosenza +81 contagi, Catanzaro +95, Crotone +99, Vibo Valentia +29, Reggio Calabria +921, altra Regione o Stati esteri +1. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 203.442 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 48.842, con un incremento di 144 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 152.560 con un aumento di 1.077 persone nelle ultime 24 ore. Come detto oggi si contano 5 vittime: tre a Cosenza, una a Crotone e una a Catanzaro. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.40.

Aumentano di poco i ricoveri nelle aree mediche (tre ingressi e nessuna dimissione) mentre tre ingressi si registrano anche nelle unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 361 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 335 si trovano nei reparti di malattie infettive (+3) e 26 in terapia intensiva (+3). Infine sono 48.481 le persone in isolamento domiciliare, con un incremento di 138 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 5909 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21631 (21412 guariti, 219 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 11540 (122 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11411 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33360 (32487 guariti, 873 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 2867 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2839 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17662 (17485 guariti, 177 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 14954 (88 in reparto, 12 in terapia intensiva, 14854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 69372 (68760 guariti, 612 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 13381 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10987 (10838 guariti, 149 deceduti)