Covid: in lieve risalita i contagi in Calabria, a Cosenza tre decessi su quattro

CATANZARO – Sono un centinaio in più i nuovi positivi al Covid 19 rispetto ai dati di ieri: 1.589 oggi rispetto ai 1.491 delle ventiquattro ore percedenti. Il bollettino conta anche quattro decessi, tre dei quali registrati nel territorio della provincia di Cosenza e uno nel Reggino, territorio che conta quasi quotidianamente il numero più alto di nuovi positivi in un solo giorno.

Dei 1.589 casi infatti, ben +1.022 si registrano nella provincia di Reggio; segue il territorio crotonese con +243 casi in un giorno, la provincia di Cosenza oggi ne conta +166, il territorio della provincia di Catanzaro +120 mentre nel vibonese sono +33. Cinque sono i casi infine provenienti da altra regione o estero. Nuova impennata di guariti, sono +636 per un totale di 151.483 persone che hanno sconfitto il virus. Con i quattri nuovi decessi di oggi invece, il numero delle vittime sale a 2.035.

La situazione nei reparti ospedalieri migliora nettamente con -18 pazienti ricoverati in area medica, che sono in totale 332 e scende di una sola unità anche il numero di persone in terapia intensiva, per un totale di 23 persone in Rianimazione in Calabria. L’Asp di Cosenza infine ha comunicato che “nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio” mentre l’azienda sanitaria provinciale di Crotone che “dei 245 casi confermati in data odierna 2 sono stati attribuiti al setting “Altro/Fuori regione”.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 5883 (75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5800 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 21562 (21344 guariti, 218 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 11495 (121 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11368 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 33324 (32454 guariti, 870 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 3065 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3037 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 17365 (17189 guariti, 176 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 14642 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14546 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 68763 (68151 guariti, 612 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 13423 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13406 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10916 (10767 guariti, 149 deceduti).