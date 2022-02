Ruba mille euro e dà fuoco all’abitazione, arrestato

COSENZA – Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta passano dalla zona arancione a quella gialla lunedì prossimo. E’ quanto stabilito dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza alla luce dei nuovi dati pubblicati dal monitoraggio settimanale dell’ISS. Curva in lenta ma costante discesa in tutta Italia dell’epidemia, caratterizzata dalla assoluta predominanza della variante Omicron, dove si conferma un trend in decrescita nell’incidenza, nella trasmissibilità ed anche nel numero dei ricoveri.

Calabria ancora alle prese con una circolazione sostenuta

In Calabria la quarta ondata sembra recedere con minore intensità rispetto alle altre regioni. Ne sono testimonianza i dati relativi all’incidenza (che torna a salire), mentre l’indice di contagio RT scende di pochissimo un una settimana e si trova di poco sotto soglia. Sotto osservazione restano anche i posti letto occupati negli ospedali regionali dove viene rilevata un’allerta di resilienza. La maggiore occupazione di letti per pazienti Covid nei reparti di area medica si registra questa settimana in Italia nella Regione Abruzzo (al 34%), in Sicilia (32,8%) e appunto in Calabria (31,9%) mentre la maggiore occupazione per pazienti Covid nelle terapie intensive è invece rilevata in Lazio (13,9%), Provincia autonoma di Trento (13,3%) e Calabria (13,2%).

Come detto scende leggermente l’indice di contagio RT che si attesta sul valore di 0,92 (range 0.81-1.05) in calo rispetto allo 0.99 della scorsa settimana. La classificazione del rischio scende da “Alto” a “Moderata”. Torna a salire l’incidenza dei casi, segno inequivocabile della circolazione del virus: dai 588 positivi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana, si risale ai 642 casi di questa settimana. Tornano a salire i nuovi casi di positività accertati negli ultimi 7 giorni (4275 nuovi positivi contro i 4.069 della scorsa settimana) mentre scendono i focolai covid (119 questa settimana contro i 138 di quella precedente).

Brusaferro “Italia fra paesi con decrescita significativa”

“L’andamento della pandemia da Covid-19 in Italia è in una ‘fase di decrescita’ testimoniata dall’incidenza a 672 e dall’indice Rt sotto la soglia epidemica e tra i Paesi europei la curva mostra come siamo tra i Paesi che stanno marcando una decrescita significativa. Anche in tutte le fasce di età c’è una riduzione: in particolare anche nelle fasce di età più giovani come quella 0-9 anni e quella 10-19 anni” ha detto il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro