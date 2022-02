Calano i contagi in Calabria (+1.908) e scende il tasso di positività. Ma non i ricoveri

COSENZA – Curva dei contagi in lenta discesa in Calabria ma il numero di nuovi casi registrati è ancora elevato soprattutto nel reggino, che si conferma ancora una volta la provincia con il maggior numero di nuovi positivi. Quasi 2mila nuovi contagi a fronte di un numero comunque elevato dei tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.495 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati 12.853) con il tasso di positività che dopo diversi giorni torna a scendere e si attesta al 13,16%. A fronte di un numero abbastanza elevato di contagi, inevitabilmente si registra un maggior numero di ingressi negli ospedali calabresi, mentre restano invariate le terapie intensive. Dopo il lieve calo di ieri risale leggermente il numero delle vittime : oggi si contano 5 morti (ieri erano stati 4).

Sono +1.908 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano +2.381) così suddivisi: Cosenza +121 contagi, Catanzaro +168, Crotone +204, Vibo Valentia +507, Reggio Calabria +873, altra Regione o Stati esteri +0. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 197.368 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a salire ancora il numero delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 47.165, con un incremento di 395 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 148.186 con un aumento di 1.508 persone nelle ultime 24 ore. Come detto oggi si contano 5 vittime: tre a Cosenza, una a Crotone e una a Reggio Calabria. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.017.

In ulteriore lieve aumento i ricoveri nelle aree mediche (+8 il saldo tra ingressi e uscite con una dimissione e nove ingressi) mentre resta invariato il dato delle terapie intensive. Sono complessivamente 385 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 359 si trovano nei reparti di malattie infettive (+8) e 26 in terapia intensiva (+0). Infine sono 46.780 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 387 persone rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 6.348 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6.265 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.638 (20.421 guariti, 217 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 11.254 (131 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11.114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.096 (32.237 guariti, 859 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 2.854 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.016 (16.843 guariti, 173 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 13.392 (103 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13.279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 67.047 (66.438 guariti, 609 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 13.131 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.115 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.819 (10.670 guariti, 149 deceduti)