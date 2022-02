Rilievi sul cadavere carbonizzato in auto, arriva l’identikit della vittima

CATANZARO – Saliscendi di contagi in Calabria che oggi segna un nuovo aumento dei positivi +2381 con un aumento di circa settemila tamponi in più: sono +12.853 i test processati, sia rapidi che antigenici. Le vittime accertate nelle ultime 24 ore sono 4 (+1 Cosenza, +1 Reggio Calabria, +1 Vibo Valentia, +1 Crotone). Lieve aumento dei ricoveri in area medica con due nuovi ingressi e un totale di 351 ospedalizzati. Calano le terapie intensive (-5) con 26 posti letto occupati.

La provincia che registra un boom di positivi rimane sempre Reggio Calabria con +1281 positivi seguita da Vibo Valentia +439, Crotone +364, Catanzaro +217 e Cosenza +80.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.157.681. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 195.460 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.594 (75 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.513 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.224 (20.007 guariti, 217 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 11.209 (129 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11.070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.020 (32.164 guariti, 856 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2.878 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.851 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.753 (16.581 guariti, 172 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.267 (104 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13.153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 66.299 (65.691 guariti, 608 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.636 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.624 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.807 (10.658 guariti, 149 deceduti).