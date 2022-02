Incidente mortale sulla SS 280, scarcerato Chafik El Ketani. Il Gip dispone i domiciliari

CATANZARO – Il Gip del Tribunale di Catanzaro, Matteo Ferrante, ha disposto la scarcerazione per Chafik El Ketani, il 33enne accusato di omicidio stradale per l’incidente in cui perse la vita Fennane Noureddine, disponendo gli arresti domiciliari a Bologna. El Ketani è accusato di omicidio stradale per la morte di un suo connazionale deceduto avvenuto nella serata del 6 settembre 2021 sulla SS 280 in direzione di marcia Catanzaro – Lamezia Terme. A bordo di una Toyota Corolla, presa a noleggio qualche giorno prima a Lamezia Terme, ad una velocità superiore al limite massimo consentito, avrebbe perso il controllo della vettura andando ad impattare violentemente contro un muretto e poi contro il guardrail. Ad ottobre il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di scarcerazione dei legali che hanno sempre sostenuto che alla guida dell’auto non ci sarebbe estato lui e, a comprovare questa testi, i consulenti legali avevano depositato alcuni frame estratti da un memorizzato nel cellullare di El Ketani e recuperato proprio nel luogo dell’incidente.

Chafik El Ketani, secondo l’accusa, si trovava invece alla guida del mezzo sotto l’effetto di stupefacenti. Rimasto ferito a seguito dell’impatto era stato ricoverato presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ma pochi giorni dopo, contro il parere dei medici, aveva firmato le dimissioni dall’ospedale, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini della Squadra Mobile avevano portato ad accertare come il giovane avesse intenzione di lasciare l’Italia per andare ma, a causa delle sue precarie condizioni di salute, si è recato presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dove era stato però fermato. Il 5 dicembre 2010 El Ketan, con la sua auto, falciò sulla Strada Statale 18, all’altezza del Km 372, in località Marinella, nel comune di Lamezia Terme, un gruppo di ciclisti provocando la morte di 8 di loro. Per questo era stato condannato ad otto anni.