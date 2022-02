In Calabria RT a 0.99, l’incidenza scende a 588 casi. Si decongestionano gli ospedali

COSENZA – Da lunedì prossimo la Sicilia passa dall’arancione al giallo. Il Molise, invece, da zona bianca diventa gialla. Sono queste le nuove fasce di colore che, con l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza di oggi, saranno in vigore da lunedì prossimo. Nessun cambio di colore invece per la Calabria, che resta ancora in zona gialla. La curva in Italia continua a flettere e siamo in una fase di chiara decrescita ormai da alcune settimane, in quasi tutte le Regioni. Tale decrescita – ha spiegato l’ISS – si traduce in tutte le fasce d’età ma quelle più giovani restano caratterizzate da una maggiore circolazione del virus rispetto alle altre. ”

In Calabria scende l’incidenza, marcato calo dei ricoveri

In Calabria questa settimana si registrato nuovamente dati altalenanti e incompleti, per il mancato aggiornamento di alcuni indicatori. Risale l’indice di contagio RT che si attesta sul valore di 0,99 (range0.89 – 1.09) in aumento rispetto allo 0.69 della scorsa settimana. Ma, come spiega la cabina di regina nel report, la stima dell’Rt puntuale è da considerarsi meno affidabile in quanto la completezza del dato misurato sui casi sintomatici è al di sotto della soglia di qualità prevista. Non è valutabile la classificazione del rischio che viene comunque equiparato ad “Alto” e manca anche la classificazione della probabilità. È invece certa la lieve diminuzione dell’incidenza dei casi: dai 609 positivi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana, si scende a 588 casi di questa settimana. In ulteriore lieve diminuzione a anche i nuovi casi di positività accertati negli ultimi 7 giorni (4.069 nuovi positivi contro i 4.178 della scorsa settimana) e i focolai covid (138 questa settimana contro i 161 di quella precedente).

Ricoveri in area medica scendono al 32%

Per quanto riguarda gli ospedali calabresi, il report dell’ISS segna un marcato calo dei ricoveri in area medica. I posti letto occupati nei reparti covid scendono al 32,1% (erano al 43%) mentre le terapie intensive fanno segnare una diminuzione del 5% passando dal 17% al 12%.

Oltre 10 milioni di guariti, un italiano su 6 ha avuto il Covid

Un italiano su sei ha avuto il Covid: dall’inizio della pandemia, due anni fa, sono infatti 10.089.429 i guariti. Nelle ultime 24 l’incremento è stato di 129.293. Sono invece 11.991.109 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.751.125, in calo di 62.149 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 150.555. “Anche questa settimana c’è un miglioramento della situazione epidemiologica nel nostro Paese e anche se il numero delle infezioni è ancora elevato, gran parte delle quali dovute alla variante Omicron che è al 99%, si nota quindi una tendenza al miglioramento della situazione che è anche conseguenza del successo della campagna vaccinale e delle misure comportamentali che sarà bene comunque continuare a rispettare” ha spiegato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale.