Furti di merce agli ambulanti, ricatti e auto cannibalizzate. Arresti annullati per due vigili urbani

CATANZARO – Contagi invariati in Calabria che conta 1.412 positivi a fronte di 8.531 tamponi processati, sia rapidi che antigenici (mille in meno rispetto a ieri). Si registrano 6 vittime nelle ultime 24h (4 solo a Cosenza, 1 Catanzaro, 1 Crotone). Crollano in maniera decisa i ricoveri nei reparti ordinari (con 11 uscite e 356 ospedalizzazioni). Lieve calo anche delle terapie intensive (-2). Sono +1.518 i guariti in Calabria. Il tasso di positività è del 16,55%.

La provincia di Reggio Calabria registra oggi +624 nuovi positivi seguita da Vibo Valentia +260, Crotone +232, Catanzaro +181 e Cosenza +114. Nel bollettino odierno si conta un positivo fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.110.597. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 187.078 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.815 (63 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6.749 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.209 (18.995 guariti, 214 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 11.079 (141 in reparto, 8 in terapia intensiva, 10.930 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.568 (31.728 guariti, 840 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 3.246 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.223 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.375 (15.205 guariti, 170 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.118 (111 in reparto, 12 in terapia intensiva, 10.995 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63.413 (62.814 guariti, 599 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.107 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.092 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.392 (10.246 guariti, 146 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 115 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.