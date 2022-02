Nel giorno del suo 69esimo compleanno Pittelli lascia il carcere

COSENZA – Torna a scendere il dato sui nuovi contagi covid in Calabria dove, rispetto a ieri, si contano quasi mille casi in meno. Ma diminuisce anche il numero dei tamponi processati: tra molecolari e antigenici stati effettuati +9.047 test (ieri erano stati 14.474) con il tasso di positività che risale leggermente al 17,45%%. Migliora ancora la situazione negli ospedali calabresi, con un calo più marcato dei ricoveri in area medica. Resta invece pesante il bilancio dei decessi con il numero delle vittime che aumenta ancora: oggi si contano 13 morti (ieri erano stati 11 due giorni fa 9).

Sono +1.579 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano 2.453) così suddivisi: Cosenza +212 contagi, Catanzaro +275, Crotone +276, Vibo Valentia 232, Reggio Calabria +584, altra Regione o Stati esteri +0. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 185.666 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 44.647, con un incremento di 579 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 139.046 con un aumento di 1.017 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si contano 13 vittime: otto a Cosenza, due a Reggio Calabria, due a Catanzaro e una a Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 1.973.

Scende il dato sui ricoveri, più marcato nelle aree mediche (saldo tra ingressi e uscite con undici dimissioni e quattro ingressi). Nelle terapie intensive si registra un nuovo ingresso e due posti letto occupati. Sono complessivamente 396 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 371 si trovano nei reparti di malattie infettive (-) e 25 in terapia intensiva (-1). Infine sono 44.251 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 557 persone rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 6.891 (67 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.819 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.952 (18.739 guariti, 213 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 11.065 (142 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.914 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.468 (31.632 guariti, 836 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 3.157 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.131 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.232 (15.063 guariti, 169 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 11.455 (116 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11.328 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62.452 (61.853 guariti, 599 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 11.910 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.893 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.329 (10.183 guariti, 146 deceduti)