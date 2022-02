Il covid non molla la Calabria: +2.453 contagi, oltre la metà nel reggino. Stabili i ricoveri

COSENZA – Nuova risalita dei contagi da covid in Calabria, trascinati ancora una volta dall’elevato numero di positivi riscontrati in provincia di Reggio Calabria che continua ad essere la provincia più colpita. Di contro, quella di Cosenza continua a far registrare una regressione costante dei casi. Sono oltre mille e duecento in più, rispetto al dato di ieri, i contagi accertati dal dipartimento salute della Calabria. Sale con decisione anche il numero di tamponi processati. Tra molecolari e antigenici stati effettuati ben +14.474 test (ieri erano stati 6.638) con il tasso di positività stabile al 16,95%. Dopo il lieve calo di ieri, aumenta nuovamente il numero dei decessi: oggi si contano 11 morti (ieri erano stati 7). Resta invece stabile la situazione dei ricoveri negli ospedali calabresi sia in area medica che nelle unità di terapia intensiva.

Sono +2.453 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano 1.069) così suddivisi: Cosenza +94 contagi, Catanzaro +372, Crotone +318, Vibo Valentia 346, Reggio Calabria +1.321, altra Regione o Stati esteri +2. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 184.087 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 44.098, con un incremento di 1.093 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 138.029 con un aumento di 1.351 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si contano 9 vittime: tre a Cosenza, quattro a Reggio Calabria e due a Catanzaro. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 1.960.

Restano sostanzialmente invariati i dati sui ricoveri negli ospedali calabresi con un posto letto occupato in più in area medica (saldo tra ingressi e uscite con otto dimissioni e sette ingressi) e di un nuovo ingresso a Cosenza in terapia intensiva. Sono complessivamente 404 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 378 si trovano nei reparti di malattie infettive (+1) e 26 in terapia intensiva (+1). Infine sono 43.694 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 1.091 persone rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 6971 (68 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6898 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18597 (18386 guariti, 211 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 10923 (151 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32398 (31570 guariti, 828 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 3015 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2991 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15098 (14930 guariti, 168 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 11315 (117 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62008 (61411 guariti, 597 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 11704 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11689 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10303 (10157 guariti, 146 deceduti)