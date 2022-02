Sorical, intesa per salvaguardare i posti di lavoro

CATANZARO – Il capo di gabinetto del presidente della Regione Calabria, Luciano Vigna, ha incontrato ieri presso la Cittadella regionale il liquidatore di Sorical, Cataldo Calabretta, il segretario regionale della FilctemCgil Calabria, Francesco Gatto, il segretario regionale della FemcaCisl Calabria, Pompeo Greco, e il segretario regionale della Uiltec Calabria, Vincenzo Celi, per affrontare le vicende relative al personale dipendente in forza alla Sorical. Nel corso della riunione si è stabilito di sottoscrivere, nei prossimi giorni, un protocollo d’intesa che ha come obiettivo quello di tutelare e salvaguardare i posti di lavoro.

Nella “definizione delle questioni in essere tra Regione Calabria e Acque di Calabria S.p.A. per quanto concerne l’acquisizione delle quote e la pubblicizzazione della So.Ri.Cal S.p.A. – si legge nel documento – è fondamentale non disperdere le professionalità e il know how accumulati in quasi vent’anni di attività da parte del personale da sempre impegnato in ogni fase della gestione operativa quanto di interfaccia amministrativa, rappresentando un patrimonio da salvaguardare in un’ottica di mantenimento nonché rinnovamento del servizio idrico regionale”.

Laddove si dovesse verificare l’acquisizione e la pubblicizzazione della Sorical con eventuale passaggio della forza lavoro nella costituenda multiutility regionale, le parti firmatarie si sono impegnate a mantenere e garantire senza soluzione di continuità occupazionale per il personale della Sorical, con le attuali condizioni contrattuali, economiche e normative”.